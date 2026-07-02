Minister Bouva versterkt economische banden tijdens bezoek aan Panama

Een delegatie onder leiding van minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS), heeft op donderdag 25 juni, een werkbezoek gebracht aan ProPanama, het nationale instituut voor investerings- en exportbevordering. Het bezoek stond in het teken van het verdiepen van de bilaterale economische samenwerking en het uitwisselen van kennis over logistiek en handelsontwikkeling.

Minister Bouva benadrukte de strategische rol van Panama als regionaal knooppunt voor handel en logistiek. Hij gaf aan dat Suriname zich in een nieuwe fase van economische groei bevindt, mede dankzij de offshore olie- en gasvondsten, en dat Panamese expertise op het gebied van handelsbevordering en speciale economische zones van grote waarde kan zijn. “Panama’s vooruitgang biedt waardevolle lessen voor landen zoals Suriname”, aldus de minister.

Een belangrijk onderdeel van het programma was het bezoek aan de Colon Free Trade Zone. De Surinaamse delegatie toonde grote belangstelling voor het ecosysteem van deze vrijhandelszone, die sinds 1948 is uitgegroeid tot een van de grootste distributiecentra in de regio. Met een oppervlakte van 1.064 hectare, waarvan 280 hectare nog beschikbaar is voor uitbreiding, biedt de zone aanzienlijke fiscale en douanevoordelen voor gevestigde en nieuwe bedrijven.

Tijdens het bezoek kreeg de delegatie inzicht in de bedrijfsvoering, de logistieke infrastructuur en de manier waarop Panama investeringen aantrekt. Suriname ziet mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van kennisuitwisseling, de ontwikkeling van speciale economische zones en het stimuleren van handel en investeringen. Daarbij werd gesproken over een toekomstig partnerschap tussen ProPanama en de Suriname Investment and Trade Agency (SITA), het Surinaamse investerings- en handels-agentschap en werkarm van het ministerie van BIS.

Dit werkbezoek sluit aan bij eerdere inspanningen van beide landen om de bilaterale relatie te verdiepen, onder meer op het gebied van duurzame ontwikkeling. De gesprekken met ProPanama en het bezoek aan de Colon Free Trade Zone markeren een concrete stap in het versterken van de economische diplomatie tussen Suriname en Panama, met het doel een praktische en wederzijds voordelige samenwerking op te bouwen voor bedrijven en investeerders in beide landen.