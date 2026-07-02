Petronas vergroot offshore succes in Suriname

Petronas heeft opnieuw belangrijke olie- en gasvondsten gedaan in het Surinaamse offshore Blok 52. Met twee nieuwe ontdekkingen en een succesvolle evaluatieboring, heeft het Maleisische Petronas het totaal aantal succesvolle putten in Suriname op acht gebracht. Gezamenlijk vertegenwoordigen deze een winbare hoeveelheid van meer dan één miljard vaten olie-equivalent. Volgens Petronas werd de exploratieput Caiman-1, geboord in een waterdiepte van 90 meter tot een totale diepte van 5.065 meter, succesvol afgerond, nadat meerdere oliehoudende zandsteenlagen uit het Krijt werden aangetroffen.

Ook de exploratieput Swartzia Aspasia Complex-1 (SAC-1), ongeveer 8 kilometer ten oosten van de eerder ontdekte Sloanea-gasvondst, leverde een positief resultaat op. De put werd geboord in een waterdiepte van 610 meter tot een diepte van 4.560 meter en trof gashoudende zandsteenreservoirs aan. Uit een productietest bleek dat de gaslaag over een goede doorlatendheid beschikt, wat wijst op een reservoir van hoge kwaliteit. Daarnaast bevestigde de evaluatieboring Roystonea-2, ongeveer zeven kilometer ten noorden van Roystonea-1, de omvang van het oliehoudende reservoir.

Ook hier wezen productietesten op een sterke olieproductiviteit, waarmee de kwaliteit en omvang van het reservoir verder zijn bevestigd.

Petronas exploiteert Blok 52 via dochteronderneming Petronas Suriname E&P B.V. en bezit daarin een belang van 80 procent. De overige 20 procent is in handen van Paradise Oil Company N.V., een dochtermaatschappij van Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. Het energiebedrijf heeft inmiddels belangen in acht offshore blokken voor de Surinaamse kust: 9, 10, 48, 52, 53, 63, 64 en 66.

Volgens Chief Operating Officer Mohd Jukris Abdul Wahab, onderstrepen de acht succesvolle putten de technische expertise van Petronas, de efficiënte uitvoering van de projecten en de nauwe samenwerking met Suriname. Hij omschreef Blok 52 als onderdeel van de veelbelovende ‘Golden Lane’, een gebied dat volgens het bedrijf, aanzienlijke olie- en gasvoorraden bevat. “Wij blijven ons richten op het omzetten van deze hulpbronnen in duurzame waarde voor zowel Suriname als Petronas. Wij danken Staatsolie voor de voortdurende ondersteuning en samenwerking bij de ontwikkeling van onze activiteiten in het land”, aldus Abdul Wahab.

Petronas benadrukt daarnaast, zich te blijven inzetten voor de ontwikkeling van lokale kennis en vaardigheden en het creëren van economische meerwaarde voor zowel Suriname als Maleisië.

De nieuwe ontdekkingen volgen op de commerciële verklaring van het Sloanea-gasveld in november 2025. Het bedrijf verwacht nog vóór het einde van dit jaar, een definitieve investeringsbeslissing te nemen over de ontwikkeling van dat gasveld.

Volgens Petronas versterken de recente resultaten de vooruitzichten voor meerdere olie- en gasontwikkelingen in Blok 52 en bevestigen zij de opkomst van Suriname als een belangrijke diepwaterregio binnen het Suriname-Guyanabekken.