‘Ketenen Trans-Atlantische slavenhandel op 1 juli 1863 officieel gebroken’

President Jennifer Simons heeft in haar toespraak bij de herdenking van de afschaffing van de slavernij gesteld, dat 1 juli 2026 163 jaar geleden markeert, dat de ketenen werkelijk werden gebroken. Simons zei dat de ketenen van de Trans-Atlantische slavenhandel in Suriname, toen officieel werden gebroken. Het staatshoofd stelde dat de vrijheid, die laat kwam voor de tot slaafgemaakten, toen werd gerealiseerd, omdat de slaven dit niet langer konden volhouden. Simons erkende dat het niet meer rendabel was voor de blanken om de militaire bescherming van alle plantages te continueren en daarom de slavernij beëindigde. De president onderstreepte, dat de afschaffing van de slavernij niet moet worden gezien als een geschenk van de kolonisator, maar het resultaat is van de moed en het verzet van de voorouders.

Het staatshoofd zei tevens, dat zowel de Marrons als de stadscreolen familie zijn van elkaar. Simons maakte duidelijk, dat slavernij meer schade heeft aangericht, dan mensen lichamelijk zwepen en de verdeeldheid. “Als we echt willen genezen, moeten wij denken en herdenken over de pijn van de voorouders en ook de moed en het uithoudingsvermogen, dat er van de 200.000 Afrikanen die hier zijn gebracht, er maar 33.000 over waren op 1 juli 1863. Dat is genocide”, aldus Simons. Verder verklaarde de president, dat zij de dappere strijd van Anton de Kom en Louis Doedel, enorm waardeert, die streden in Suriname, omdat de situatie destijds in het land niet geweldig was.

Verder stelde Simons dat mensen op-nieuw moeten nadenken, wanneer wij ervan uitgaan dat er op 1 juli 1863 alles vrij was verklaard en achterwege werd gelaten. Simons zei dat aan haar werd gevraagd, een ministerie de opdracht te geven, het slavernijverleden te bestuderen. Zij denkt dat de Anton de Kom Universiteit van Suriname, een leerstoel moet hebben, die zich bezighoudt met het verleden van tot slaafgemaakte mensen in Suriname, inheemsen en uit Afrika afkomstige mensen. Zij verduidelijkte dat de hele geschiedenis van Afrika is weggenomen van de Afrikanen. “Die is vervalst, verborgen en ontkent”, aldus het staatshoofd. Zij verduidelijkte ook dat in het werelddeel Afrika, de wieg van de mensheid ligt. Simons legde uit, dat Afrikanen reeds wetenschap, bestuurlijke organisaties, koninkrijken, rechtbanken, goudbewerking en wiskunde hadden. “Wanneer je voorouders uit Afrika zijn gekomen, dan moet je weten wat Afrika was, begrijpen wat Afrika is en goed in de gaten houden, wat Afrika zal worden. Afrika is toekomst . Afrika heeft jeugd en ontwikkeling samen met alle andere werelddelen, maar de geschiedenis werd ons afgepakt”, aldus Simons. Zij riep de aanwezigen op, zich te verdiepen in de slavernijgeschiedenis en de geschiedenis van inheemsen, Hindostanen, Javanen en Chinezen.

Simons benadrukte dat de slavernij essentieel is voor jongeren om te begrijpen, wat er werkelijk gebeurd is en ook om erover heen te komen, “maar je komt er alleen overheen, wanneer je als mens inderdaad zelfstandig bent en jezelf ook ontwikkelt”, aldus Simons. Het staatshoofd zei ook dat Keti Koti in de Heritage Month, een andere betekenis moet krijgen. Deze betekenis houdt volgens Simons in, het vieren van de vrijheid, maar ook het openen van de echte historie.