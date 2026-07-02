OM: Traditie is geen excuus voor seksueel misbruik

Het Openbaar Ministerie (OM) benadrukt dat cultuur en tradities nooit een rechtvaardiging kunnen vormen voor het overtreden van de Surinaamse wet. De waarschuwing volgt naar aanleiding van een recente strafzaak en is bedoeld om te onderstrepen dat de bescherming van minderjarigen en de handhaving van de wet onder alle omstandigheden voorop staan.

Volgens het OM kent de Surinaamse wet minderjarigen een bijzondere bescherming toe tegen seksuele misdrijven. Op grond van artikel 297 van het Wetboek van Strafrecht kan iemand die seksuele handelingen verricht met een kind jonger dan twaalf jaar worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van maximaal vijftien jaar en een geldboete van de vijfde categorie.

Daarnaast bepaalt artikel 298 dat seksuele handelingen buiten het huwelijk met een persoon van twaalf jaar of ouder, maar jonger dan zestien jaar, strafbaar zijn. Hierop staat een maximale gevangenisstraf van twaalf jaar en eveneens een geldboete van de vijfde categorie.

Het OM stelt dat zedendelicten tegen minderjarigen ernstige misdrijven zijn die onder geen enkele omstandigheid worden getolereerd. “Cultuur en tradities kunnen nooit een rechtvaardiging vormen voor het overtreden van de wet of voor het achterwege laten van strafrechtelijk optreden,” benadrukt het OM. Volgens de vervolgingsinstantie blijft de wet leidend bij de bescherming van de rechten, veiligheid en waardigheid van alle burgers, met bijzondere aandacht voor minderjarigen en andere kwetsbare personen.

Het Openbaar Ministerie roept burgers, ouders, familieleden, gezagsdragers en andere betrokkenen op signalen van seksueel misbruik van minderjarigen serieus te nemen en hiervan melding te maken bij de politie of andere bevoegde instanties. Alleen door gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen, kan volgens het OM worden bijgedragen aan een veilige en rechtvaardige samenleving.

Het OM zegt zich onverminderd te blijven inzetten voor de bescherming van minderjarigen en de wet consequent te zullen blijven toepassen, ongeacht de achtergrond of overtuiging van betrokkenen.