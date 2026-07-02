SLM hervat cargodiensten op route Miami–Paramaribo

Surinam Airways (SLM) heeft haar cargodiensten op de route tussen Miami en Paramaribo opnieuw geïntroduceerd. De luchtvaartmaatschappij vervoert vanaf nu op haar reguliere vluchten vanuit Miami op dinsdag, donderdag en zaterdag weer algemene vracht (“general cargo”) naar Suriname.

Volgens SLM wordt in de eerste fase uitsluitend vracht vanuit Miami naar Paramaribo vervoerd. Het transport van cargo vanuit Paramaribo naar Miami zal op een later moment worden toegevoegd.

Om zakelijke partners tegemoet te komen, biedt de luchtvaartmaatschappij speciale tarieven aan freight forwarders en vaste cargoagenten. Hiermee wil SLM de mogelijkheden voor bedrijven die gebruikmaken van haar vrachtdiensten verder uitbreiden.

Met de herintroductie van de cargodiensten zegt Surinam Airways haar inzet te onderstrepen om de logistieke verbinding tussen Suriname en de Verenigde Staten te versterken en betrouwbare transportoplossingen aan te bieden.