Vijftien nieuwe rechters ronden RAIO-opleiding succesvol af

Minister Harish Monorath heeft op vrijdag 26 juni, de certificaten uitgereikt aan vijftien Rechterlijke Ambtenaren in Opleiding (RAIO’s), die hun opleiding met succes hebben afgerond. De certificaatuitreiking vond plaats in het Courtyard by Marriott en markeert een belangrijke mijlpaal in de verdere versterking van de Surinaamse rechtspraak.

In zijn toespraak feliciteerde minister Monorath de afgestudeerden met hun inzet, discipline en doorzettingsvermogen gedurende de intensieve opleiding. Hij benadrukte dat het behalen van het certificaat niet alleen de afronding van een opleiding betekent, maar ook het begin van een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Volgens de minister vervullen rechters een onmisbare rol bij het waarborgen van de rechtsstaat, het beschermen van de rechten van burgers en het versterken van het vertrouwen van de samenleving in de rechtspraak. Hij gaf de nieuwe rechters twee krachtige boodschappen mee: “Laat recht geschieden, al zou de hemel instorten”, en: “Laat de wet uw kompas zijn, integriteit uw fundament en gerechtigheid uw nalatenschap.”

Daarnaast sprak de minister zijn waardering uit aan de RAIO-Raad, de docenten, mentoren en alle betrokkenen die hebben bijgedragen aan het succes van het opleidingsprogramma.

Grootste lichting tot nu toe

De voorzitter van de RAIO-Raad, de heer D. Sewratan, gaf aan, dat dit de grootste lichting is die ooit de RAIO-opleiding met succes heeft afgerond. Van de 75 kandidaten die aan het opleidingstraject begonnen, hebben uiteindelijk 15 deelnemers de eindstreep bereikt.

Intensief opleidingstraject

De RAIO-opleiding bestond uit een combinatie van theoretisch onderwijs en praktijkervaring. De deelnemers liepen stage bij onder meer de griffie, advocatenkantoren en het Hof van Justitie. Een deel van de colleges werd verzorgd door docenten en hoogleraren uit Nederland, in samenwerking met Surinaamse deskundigen.

Tijdens de ceremonie werd stilgestaan bij de inspanningen en uitdagingen die de deelnemers gedurende het opleidingstraject hebben doorstaan. Ook werd dank uitgesproken aan de Europese Unie, de docenten, mentoren en alle medewerkers die hebben bijgedragen aan de uitvoering van het programma. De muzikale omlijsting werd verzorgd door de Politiecombo.

Officiële beëdiging volgt

De vijftien afgestudeerden zullen op een later moment tijdens een openbare zitting officieel worden beëdigd als rechterlijk ambtenaar. Met hun toetreding wordt verdere invulling gegeven aan de versterking van de rechterlijke macht en de bevordering van een onafhankelijke, deskundige en integere rechtspraak in Suriname.