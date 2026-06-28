EEN TIJDBOM DOORSCHUIVEN

Het beleid van de regering Simons-Rusland is volgens de regering zelf, vooral gericht geweest op het stabiliseren van de economie. Dat is mooie politieke taal voor het beteugelen van de wisselkoers. Als wij niets anders willen erkennen, kunnen wij daar ruimhartig en erkentelijk over zijn. Het is ze een jaar na de verkiezingen gelukt. De wisselkoersen zijn acceptabel gelijkmatig gebleven. De ‘wat’-vraag is beantwoord. Van de ‘hoe’-vraag lusten de honden geen brood. Niet alleen de wisselkoersen zijn stabiel gebleven. De energietarieven, watertarieven en telecomtarieven, die onder Santokhi een ongekende stijging doorgemaakt hebben, zijn niet noemenswaardig verhoogd. De brandstofprijzen zijn, ondanks de grootste wereldmarktstijgingen, sedert de militaire periode, vanwege de Iran-crisis, ook niet noemenswaardig verhoogd. Dit alles is betaald, of beter gezegd gesubsidieerd met geleend geld. De regering gokt dat petroleumopbrengsten ons land en hun politiek fortuin zullen redden. De regering gokt dat iemand ons land tegen steeds nadeligere voorwaarden en steeds hogere renten geld zal blijven lenen. De regering is zelfs licht optimistisch over de kansen: doordat andere olieproductieregio’s geopolitiek instabiel zijn, zullen investeringen voor onze kust en die van buurland Guyana vermoedelijk sneller en met meer zekerheid plaatsvinden.

De ‘wanneer’-vraag is een kwestie van een tijdbom onder deze economie doorschuiven. Vroeg of laat krijgt een serieuze leider te maken met een economie waarin meer mensen consumeren dan produceren. Een economie waarin werkloosheid, vervroegd pensioen, gebrekkige gezondheidsvoorziening, ongezonde voeding, vergiftigde rivieren, kaalgekapt landschap dat ooit bos was, onverlichte dorpsgemeenschappen zonder schoon drinkwater en tot de tanden bewapende ongedocumenteerde en ongeschoolde vreemdelingen, het beeld bepalen. Dan kan de koers kunstmatig stabiel worden gehouden, maar wanneer de bodem doorzakt, lenen onbetaalbaar wordt en aflossingen en rentebetalingen niet meer worden gehaald, zal er een leegverkoop plaatsvinden. Hierdoor belandt alles in de handen van internationale superkapitalisten, en die interesseert het niet, wat de levensstandaard is, zolang de grondstoffen uit de bodem gelepeld en van de aardkorst geschraapt worden.