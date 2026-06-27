WIE BETAALT DE ZOVEELSTE SCHADE

Vanmorgen rond 6.00 uur was het weer zover. Dit keer voor de vijfde keer knalde een auto tegen het langs de Waterkant op het trottoir geplaatste verkeersmeubilair. Bloembakken en geel- zwart geschilderde obstakels werden stukgereden en of verplaatst. De schade was wederom enorm.

Opvallend is dat na de aangerichte schade niemand corrigerend optreedt. Niets wordt vervangen en de weggeslagen objecten blijven op de verkeerde plek staan. De overheid is thans verantwoordelijk voor het behoud van dit mooie project en natuurlijk de mooie bloempotten en geplaatste obstakels. Laten we hopen dat ze de schade verhaald bij de veroorzakers. Doet ze dat niet dan moet ze niet talmen met het herstel.