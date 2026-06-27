Jagesar waarschuwt voor tekort aan arbeidskrachten richting olieproductie in 2028

Suriname staat voor een grote uitdaging bij de voorbereiding op de start van de offshore olieproductie in 2028. Volgens Staatsolie-directeur Annand Jagesar, zijn er nu al spanningen merkbaar op de arbeidsmarkt, doordat aannemers moeite hebben voldoende gekwalificeerd personeel te vinden voor de uitvoering van projecten.

Tijdens de Suriname Energy, Oil and Gas Summit (SEOGS 2026) zei Jagesar in gesprek met De West, dat de vraag naar geschoolde arbeidskrachten steeds groter wordt, naarmate de voorbereidingen voor de olie-industrie vorderen.

“We merken al spanningen in de markt met local content, omdat contractors moeite hebben, personeel aan te trekken om de projecten uit te voeren”, aldus Jagesar.

Volgens hem worden momenteel verschillende opleidingsprogramma’s uitgevoerd, die Surinamers voorbereiden op de kansen die de olie-industrie biedt. Toch erkent hij dat het opleiden van voldoende mensen binnen de beschikbare tijd, een grote uitdaging blijft.

“Het is een challenge”, stelde de Staatsolie-topman. Hoewel er nog ongeveer twee jaar resteert voordat de productie van start gaat, verwacht hij niet dat alle benodigde arbeidskrachten tegen die tijd, volledig lokaal beschikbaar zullen zijn.

Om eventuele tekorten op te vangen, zullen bedrijven in de beginfase waarschijnlijk gebruik moeten maken van buitenlandse deskundigen. Tegelijkertijd moet worden ingezet op kennisoverdracht aan Surinamers.

“De back-up optie is dat je het voorlopig even met mensen uit het buitenland doet en dat je daarna zo snel mogelijk eigen mensen traint, ook on the job, met die deskundigen uit het buitenland. Op die manier vul je de kloof”, aldus Jagesar.

Hij benadrukte dat de verantwoordelijkheid voor het aantrekken van personeel, grotendeels bij de internationale contractors ligt. Deze bedrijven beschikken over wereldwijde netwerken en hebben er belang bij hun werkzaamheden volgens planning uit te voeren. Vertragingen kunnen immers gevolgen hebben voor het ambitieuze tijdschema dat moet leiden tot de eerste olieproductie rond medio 2028.

“Alles wat door een tekort aan personeel achterloopt, is een aanslag op het schema”, waarschuwde Jagesar.

Volgens hem zal het uiteindelijke doel zijn om het aandeel buitenlandse werknemers geleidelijk terug te brengen en steeds meer functies door Surinamers te laten invullen. Als voorbeeld verwees hij naar de ervaringen binnen de raffinaderij van Staatsolie, waar het aantal buitenlandse experts in de loop der jaren sterk is verminderd door gerichte kennisoverdracht en opleiding van lokaal personeel.

Jagesar onderstreepte dat de snelheid waarmee Suriname werknemers kan opleiden en omscholen, de komende jaren van cruciaal belang zal zijn voor een succesvolle ontwikkeling van de olie- en gassector.