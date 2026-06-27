Afonsoewa pleit voor grondige opschoning van staatsbegroting

Silvana Afonsoewa, NDP-parlementariër, heeft de regering opgeroepen, de staatsbegroting efficiënter in te richten door ongebruikte uitgavenposten te schrappen. Volgens haar moeten de beschikbare financiële middelen worden gericht op de meest urgente maatschappelijke behoeften, waaronder de gezondheidszorg, het onderwijs en de verbetering van de infrastructuur.

Tijdens de tweede termijn van de begrotingsbehandeling, wees Afonsoewa erop, dat Suriname al kampt met een begrotingstekort van 5,1 procent. Tegen die achtergrond vindt zij het onverantwoord om zonder grondige analyse extra middelen aan de begroting toe te voegen. Volgens haar moet eerst worden vastgesteld, welke uitgaven daadwerkelijk noodzakelijk zijn. ‘’Anders geven we de regering feitelijk een blanco cheque om geld te lenen, dat niet beschikbaar is’’, stelde zij.

Afonsoewa pleitte ervoor dat alle ministeries hun begroting gedurende het jaar opnieuw beoordelen. Volgens haar worden veel begrote projecten uiteindelijk niet uitgevoerd, mede doordat sommige departementen onvoldoende capaciteit hebben om alle geplande werkzaamheden uit te voeren. Begrotingsposten die dit jaar niet worden benut, zouden volgens haar, daarom moeten worden verlaagd of geschrapt en, indien nodig, in een volgende begroting moeten worden opgenomen.

Daarnaast uitte Afonsoewa kritiek op verschillende parastatale bedrijven die financiële steun van de overheid ontvangen, zonder hun jaarrekeningen tijdig te overleggen. Daardoor ontbreekt volgens haar een duidelijk beeld van hun financiële situatie. Zij vindt dat deze instellingen eerst hun administratie op orde moeten brengen, voordat zij opnieuw aanspraak kunnen maken op overheidsgelden.

Ook wees zij erop dat sommige staatsbedrijven over voldoende eigen middelen beschikken, terwijl de ministeries waaronder zij vallen, juist met tekorten kampen. Dat vraagt volgens Afoensoewa om een kritische heroverweging van de verdeling van publieke middelen.

Verder drong Afonsoewa aan op een onderzoek naar personen die op meerdere overheidsloonlijsten voorkomen. Zij wil onder meer inzicht krijgen in het aantal directeuren van parastatalen dat naast die functie, ook nog een salaris ontvangt als ambtenaar of via een andere overheidsinstantie. Volgens haar is dat moeilijk te rechtvaardigen, zeker wanneer leerkrachten soms maanden op hun salaris moeten wachten.

De middelen die hierdoor vrijkomen, moeten volgens de NDP-parlementariër, worden ingezet voor prioriteiten zoals de beschikbaarheid van medicijnen voor houders van een BaZo-kaart, betere voorzieningen in het onderwijs, het behoud van verpleegkundigen en noodzakelijke investeringen in de infrastructuur. Zij benadrukte dat de overheid, duidelijke keuzes moet maken om de overheidsfinanciën gezonder te maken en belastinggeld doelmatiger te besteden.