Petronas op weg naar FID na nieuwe gasvondst in Blok 52

Het Maleisische energiebedrijf Petronas, heeft opnieuw voor de kust van Suriname, een aardgasvondst gedaan in Blok 52. President Jennifer Simons maakte de ontdekking bekend tijdens de opening van de Suriname Energy, Oil & Gas Summit (SEOGS) 2026. De president gaf geen nadere details over de omvang of locatie van de vondst, maar stelde dat de ontdekking de basis legt voor meerdere toekomstige olie- en gasontwikkelingen in Suriname. De nieuwe vondst komt op een moment waarop Petronas en Staatsolie zich voorbereiden op een definitief investeringsbesluit voor de ontwikkeling van het eerder ontdekte Sloanea-gasveld in hetzelfde offshore blok.

Blok 52 geldt inmiddels als een van de meest veelbelovende gebieden binnen de Surinaamse offshore sector. Eind 2025 werd het gebied commercieel haalbaar verklaard voor gaswinning na omvangrijke aardgasontdekkingen. Petronas werkt momenteel aan een geïntegreerd ontwikkelingsplan waarbij gebruik zal worden gemaakt van een drijvende LNG-installatie (FLNG) voor de productie en export van vloeibaar aardgas. Volgens Staatsolie-directeur Annand Jagesar wordt later dit jaar een definitief investeringsbesluit verwacht. Indien het project groen licht krijgt, kan de eerste commerciële gasproductie rond 2030 van start gaan, waarmee Suriname zich ook ontwikkelt tot exporteur van vloeibaar aardgas.

Petronas voert momenteel een drieputtenprogramma uit in Blok 52 met het boorplatform Noble Developer. De campagne omvat naast de eerder geboorde Caiman-1-put ook de exploratieput Kiskadee-1 en de evaluatieput Roystonea-2. Staatsolie meldde eerder dat de resultaten van de eerste put bemoedigend waren.

Naast aardgas, onderzoekt Petronas ook de mogelijkheden voor commerciële oliewinning binnen hetzelfde blok. Volgens Jagesar moet binnen ongeveer achttien maanden duidelijk worden of de aangetroffen olievoorraden economisch winbaar zijn. Indien dat het geval blijkt, zou Suriname vanuit hetzelfde offshore gebied zowel olie als LNG kunnen produceren en exporteren.

Petronas bezit een belang van 80 procent in Blok 52, terwijl Staatsolie de overige 20 procent houdt. Het blok ligt ongeveer 180 kilometer uit de Surinaamse kust.

Tijdens haar toespraak benadrukte de president dat Suriname zich op een historisch keerpunt bevindt, dankzij de grootschalige ontwikkelingen in de olie- en gassector. Daarbij verwees zij ook naar het GranMorgu-project in Blok 58, dat wordt ontwikkeld door TotalEnergies. De eerste olieproductie uit dat project wordt in 2028 verwacht.

Om de verdere groei van de sector te ondersteunen, kondigde de president de instelling aan van een speciaal strategisch projectmanagementteam dat zich zal richten op beleid, wetgeving en voorbereiding op de komst van de eerste olie-inkomsten. Ondertussen heeft Staatsolie een open licentieronde gelanceerd voor meer dan 70.000 vierkante kilometer aan offshore gebieden. Met deze ronde hoopt het staatsbedrijf de komende jaren meerdere nieuwe inves-teerders aan te trekken en de verdere ontwikkeling van de Surinaamse olie- en gasindustrie te versnellen.