Currie: ‘Containers worden ingericht als klaslokalen’

Minister Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, zei gisteren bij het wekelijkse persmoment voor de vergadering van de Raad van Ministers, dat zijn ministerie lopende gesprekken voert met de onderwijsbonden. Hij verduidelijkte dat het ministerie altijd kiest voor dialoog met de leerkrachten. Currie stelde dat gebleken is dat bij het examen wiskunde 1, één opgave niet in overeenstemming is met de leerstof. Hij zei dat het ministerie van Onderwijs hiervan op de hoogte is gesteld. Volgens Currie is het ministerie bezig dit te corrigeren en zal hij erop toezien dat het besluit van het ministerie hierover, niet ten nadele van de studenten zal zijn. Ten aanzien van de schoolterreinen die onder water zijn gelopen te Devisbuiten en Leding 8a, dat hij samen met het ministerie van Openbare Werken naar werkbare oplossingen kijkt voor de scholen die onderwater zijn gelopen. “In Brokopondo zoeken we naar een relocatie voor de school. Er zitten wel uitdagingen, omdat de nieuwbouwscholen nog niet zijn overgedragen. We overwegen ook om naar containers te kijken, om zodoende de leerlingen in containers onder te brengen in tijd van wateroverlast”, aldus Currie.

De minister zei dat het ook belangrijk is om te weten, hoeveel leerlingen er per gebied zullen zijn in het schooljaar 2026-2027. ‘’Er zal een start gemaakt worden met een centrale aanmelding, zodat het ministerie vroegtijdig op de hoogte is van het aantal leerlingen’’, aldus Currie. Mochten scholen in een bepaald gebied niet over genoeg klaslokalen beschikken, dan zal het departement overwegen deze te bouwen. “Mocht het zo zijn dat we niet in staat zijn om te bouwen, dan is het alternatief om een container in te richten als een klaslokaal”, aldus Currie. Hij verduidelijkte, dat het gangbaar is dat containers worden ingericht als leslokalen.