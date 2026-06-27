Overheid maakt ruim SRD 635 miljoen vrij voor modernisering AZP

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) zet met de lancering van het project ‘Healthcare Facilities Readiness Initiative’, een belangrijke stap in de versterking van de gezondheidszorg. Het geheel omvat vier projecten, waaronder de renovatie van de Thorax- en Cardio Coronary Care Unit; de fase 2 renovatie van de westelijke vleugel met daarin onder meer de afdelingen Laboratorium, Radiologie en de kelder; de renovatie van het Klinisch Chemisch, het Microbiologisch Laboratorium en het mortuarium, evenals de tweede fase van de renovatie van de Spoed Eisende Hulp (SEH). De lancering vond plaats op donderdag 25 juni in het auditorium van het AZP in aanwezigheid van president Jennifer Simons.

Voor dit project heeft de overheid een bedrag van ongeveer SRD 635 miljoen vrijgemaakt. Een deel van de projecten is reeds in uitvoering, terwijl de overige projecten zich in een vergevorderd stadium van voorbereiding bevinden. President Simons benadrukte dat de investeringen in het AZP, deel uitmaken van een bredere hervorming van de gezondheids-zorg. Volgens haar bevindt Suriname zich momenteel in een herstelperiode, terwijl tegelijkertijd wordt gewerkt aan structurele veranderingen binnen het zorgsysteem. Het staatshoofd noemde de renovatieprojecten een belangrijke stap naar betere eerste-, tweede- en derdelijnszorg en sprak de ambitie uit om van 2027, het jaar van de verandering te maken.

“We zijn op een weg waarbij we ervoor zorgen dat er voor Surinamers altijd garantie moet bestaan voor toegang tot de zorg. Je moet naar de dokter kunnen gaan, maar we moeten ook kijken naar preventie vanaf de schoolbanken”, sprak het staatshoofd. In navolging van president Simons, heeft minister André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, het belang van een goed functionerend Academisch Ziekenhuis Paramaribo onderstreept, voornamelijk als het gaat om de aanpak van de belangrijkste gezondheidsproblemen in Suriname. De bewindsman ging ook kort in op de aangekondigde nieuwe loonreeks voor zorgpersoneel, en zei dat dit een kwestie van tijd is.

Minister Misiekaba wees erop dat de grootste gezondheids-uitdagingen in het land verband houden met niet-overdraagbare aandoeningen. “De statistieken wijzen uit dat meer dan 70 procent van de ziekten kanker, suikerziekte, hoge bloeddruk en longziekten zijn. De risicofactoren kunnen gemodificeerd worden.” De bewindsman deed een beroep op de samenleving gezonder te leven, gezond te eten, voldoende water te drinken, regelmatig te bewegen, te stoppen met roken en overmatig alcoholgebruik te vermijden. Ook kondigde hij aan, dat het ministerie bewustwordingscampagnes zal starten om preventie te stimuleren.

Claudia Marica-Redan, algemeen directeur van het AZP, omschreef het project als een keerpunt voor de gezondheidszorg. Ze stelt dat het ziekenhuis verantwoordelijk is voor 65 procent van de tweedelijnszorg en 100 procent van de acute en tertiaire zorg. Dagelijks melden zich meer dan 100 personen bij de SEH, bezoeken ruim 2.000 mensen de poliklinieken en zijn meer dan 500 personen opgenomen. De directeur sprak over maximale personeelsinzet, maar zei dat toewijding alleen niet genoeg is. Volgens haar is al langere tijd sprake van suboptimale zorgverlening door tekort aan personeel, middelen, behandelplaatsen en hulpmiddelen. Ze sprak haar waardering uit voor de ondersteuning vanuit de regering en stelde dat het vrijgemaakte bedrag zal bijdragen aan toegankelijke, veilige en betaalbare zorg. Naast renovaties wordt volgens de directeur, ook geïnvesteerd in medicijnen en verbruiksartikelen.