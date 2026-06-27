Massale vissterfte zorgt voor onrust onder bewoners Boven-Saramacca

Bewoners van Boven-Saramacca, in de omgeving van Totti-kamp, hebben met klem de aandacht gevraagd, nadat er veel dode vissen zijn aangetroffen in de Saramaccarivier. De gemeenschap vreest dat er sprake is van vervuiling van het rivierwater en maakt zich grote zorgen over de gevolgen voor de volksgezondheid.

Hoofdkapitein Clyde Timmer van Totti-kamp, vertelde gisteren aan ABC Nieuws dat hij vernomen heeft, dat vissers sinds gisteren een toename van het aantal dode vissen in het water hebben waargenomen. Deze week zou het aantal aanzienlijk zijn toegenomen. De vissers troffen op verschillende plaatsen dode vissen aan in de rivier.

Timmer zei dat de gemeenschap sterk afhankelijk is van het rivierwater voor de dagelijkse behoeften. Het water wordt onder meer gedronken, voor het koken, afwassen en baden. Juist daarom zorgt de situatie voor veel onrust onder de bewoners.

Vertegenwoordigers van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen zijn inmiddels naar het gebied vertrokken om watermonsters te nemen. Aan de hand van het onderzoek moet worden vastgesteld, wat de oorzaak is van de vissterfte en of er daadwerkelijk sprake is van vervuiling van het rivierwater.

In afwachting van de onderzoeksresultaten, roept Timmer de bewoners op, voorlopig geen gebruik te maken van het rivierwater. Volgens hem is voorzichtigheid geboden, totdat duidelijk is wat de oorzaak van de situatie is.

De hoofdkapitein benadrukte dat de gemeenschap de ontwikkelingen nauwlettend volgt en wacht op de bevindingen van de autoriteiten. Hij deed tevens een beroep op de betrokken instanties, het onderzoek zo snel mogelijk af te ronden, zodat de bewoners duidelijkheid krijgen over de veiligheid van het water.