Rusland: ‘Suriname wijzigt standpunt over ‘Tigri’ niet’

De regering van Suriname heeft verduidelijkt, dat zij vasthoudt aan haar standpunt over de New River Triangle (Tigri-gebied), maar tegelijkertijd de goede betrekkingen met Guyana wil behouden. Die reactie volgt op de diplomatieke rel die ontstond, nadat tijdens de openingsceremonie van de Suriname Energy, Oil & Gas Summit (SEOGS), die wordt gehouden van 23 t/m 26 juni, in een presentatie van de CEO van Staatsolie, Annand Jagesar, een landkaart werd getoond, waarop het betwiste grensgebied als Surinaams grondgebied was weergegeven.

Vicepresident Gregory Rusland gaf gisteren in De Nationale Assemblée namens de regering opheldering over deze kwestie. Volgens hem heeft de regering kennisgenomen van de verklaringen van verschillende orga-nisaties uit Guyana, waaronder vertegenwoordigers van de private sector, die bezwaar maakten tegen de getoonde kaart.

Rusland benadrukte dat Suriname zijn standpunt over het grensgebied, niet wijzigt. “Suriname handhaaft zijn reeds lang bestaand standpunt ten aanzien van het betreffende grensgebied”, aldus Rusland. Tegelijkertijd onderstreepte hij, dat de regering zich blijft inzetten voor goede en constructieve betrekkingen met Guyana, gebaseerd op wederzijds respect, goed nabuurschap en vreedzame dialoog.

De vicepresident maakte duidelijk dat de SEOGS bedoeld is als internationaal platform om investeringen, innovatie en regionale samenwerking binnen de energiesector in Suriname te stimuleren en niet als podium voor politieke of territoriale discussies. Volgens hem kunnen kaarten waarop betwiste grensgebieden zijn weergegeven, tot verschillende interpretaties leiden. “Dergelijke aangelegenheden dienen via de daarvoor geëigende diplomatieke kanalen, te worden besproken”, aldus Rusland .

Verder wees hij erop dat Suriname veel waarde hecht aan de verdere samenwerking met Guyana op onder meer het gebied van energie, handel, infrastructuur en regionale ontwikkeling. Volgens Rusland bieden deze sectoren belangrijke kansen voor beide landen en moeten die in een sfeer van wederzijds vertrouwen, verder worden uitgebouwd.

De regering blijft zich daarom inzetten voor een evenwichtige koers. “Wij zullen de nationale belangen van Suriname blijven behartigen, terwijl wij tegelijkertijd de samenwerking tussen onze landen verder willen versterken.” Rusland sprak de overtuiging uit dat dialoog, wederzijds respect en goede samenwerking, de beste basis vormen voor duurzame ontwikkeling en gedeelde welvaart in onze regio.