Regering werkt met oog op olie-inkomsten aan economische rust en verstandig financieel beheer

President Jennifer Simons is hoopvol gestemd over de naderende olie- en gasindustrie in Suriname. Na de opening van de Suriname Energy, Oil & Gas Summit & Exhibition (SEOGS 2026) te hebben verricht, is het staatshoofd tegenover de Communicatie Dienst Suriname (CDS) nader ingegaan op de ontwikkelingen in de genoemde sector. Zij is optimistisch, maar waarschuwt tegelijkertijd voor de uitdagingen van de olierijkdommen. De overheid werkt volgens de president daarom sterk aan behoud van economische rust en verstandig financieel beheer.

Het staatshoofd reageerde verheugd op het grote nieuws van de ontdekking van een aanzienlijke hoeveelheid gas door Petronas in Blok 52 via de SAC-1 exploratieput. Volgens de president zorgt deze ontdekking ervoor dat Suriname langer projecten kan uitvoeren en langer geld kan verdienen. Zij merkte op dat het haar, tijdens haar rondgang op SEOGS 2026 in Roeli’s Event Venue, is opgevallen dat het evenement keurig is opgezet, goed bezocht wordt en dat er opvallend meer Surinaamse stands vertegenwoordigd zijn dan de vorige keer.

De president gaf aan dat de overheid de komende maanden de bevolking actiever bewust zal maken van wat er aankomt. Zij erkent dat mensen de afgelopen jaren echt achteruit zijn gegaan en snel weer bovenop willen komen, maar vraagt dat men twee tot drie jaar vooruit kijkt om samen door deze overgangsperiode heen te komen. President Simons deed een dringend beroep op de samenleving om te kiezen voor praktijkgerichte beroepsopleidingen op lager, middelbaar en hoger niveau.

Het staatshoofd merkte op dat er in verschillende sectoren geld verdiend zal worden, aangezien er vanwege de oliesector ook meer vraag ontstaat naar voedsel, huisvesting en vakantie. Verder deelde ze mee dat de regering – om de effecten van stijgende prijzen zo min mogelijk te laten doorwerken – trainingen in onder andere de agrosector ondersteunt en dat het Woningbouwfonds is opgestart. Het is de bedoeling om dit fonds in de toekomst aan te vullen met oliegeld, zodat Surinamers in hun woonbehoeften kunnen blijven voorzien. President Simons wees verder op de regionale sleutelrol van Suriname binnen de CARICOM, waarvan zij per januari 2027 voorzitter wordt. Zij is van mening dat Suriname samen met Guyana de regio kan voorzien van energie, waarbij landen als Curaçao al hebben aangegeven te willen participeren met hun opslagruimte. “Er komt veel geld, maar we moeten het goed besteden. En dat is belangrijk. Laten we allemaal ons best doen om ervoor te zorgen dat het zo goed mogelijk gaat”, aldus het staatshoofd.