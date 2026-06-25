Grenadiaanse premier maakt opwachting bij president Simons in de marge van de 6e SEOGS

De Grenadiaanse premier Dickon Mitchell vertoeft dezer dagen in Suriname in verband met de 6e editie van de Suriname Energy, Oil & Gas Summit and Exhibition (SEOGS). De regeringsleider heeft op dinsdag 23 juni 2026 op het presidentieel paleis zijn opwachting gemaakt bij president Jennifer Simons. Het Surinaamse staatshoofd heeft bij deze gelegenheid de nadruk gelegd op het belang van samenwerking en het versterken van de bilaterale relatie.

“Eerwaarde premier Dickon Mitchell, het is mij een groot genoegen u en uw delegatie te verwelkomen in Suriname voor de 6e editie van de Suriname Energy, Oil & Gas Summit & Exhibition”, aldus president Simons aan het begin van haar toespraak. Volgens het staatshoofd weerspiegelt de aanwezigheid van haar Grenadiaanse ambtgenoot het belang dat Suriname en Grenada als Caricom-lidstaten hechten aan het versterken van hun samenwerking.

“Als landen die nieuwe economische kansen en wereldwijde uitdagingen navigeren, is het belangrijk dat we ervaringen blijven uitwisselen en gebieden voor nauwere samenwerking verkennen. Met name op het gebied van energie, duurzame ontwikkeling, klimaatresistentie en economische diversificatie”, sprak president Simons. Zij ziet deze gelegenheid als een uitstekende kans om de bilaterale relaties te versterken en gebieden van wederzijds belang te bespreken. “Ik kijk uit naar onze discussies en naar het verder versterken van de banden tussen onze landen”, aldus het staatshoofd.

Voor premier Mitchell is dit de eerste keer dat hij aanwezig is op een energieconferentie. “Ik ben hier op uitnodiging van president Simons om de conferentie toe te spreken. We zien Suriname als een voorbeeld van een land dat olie- en gasexploratie op een verantwoorde manier nastreeft, maar ook op een manier die de economische belangen van het land bevordert”, aldus de premier tegenover de Communicatie Dienst Suriname (CDS).

Grenada werkt zelf aan zijn eigen olie- en gasexploratie. Op basis hiervan is gekeken naar gemeenschappelijke Caricom-thema’s, zoals hernieuwbare energie, voedselzekerheid en connectiviteit. Verder wordt ook gekeken naar de impact van klimaatverandering. “Dit zijn gemeenschappelijke problemen en die zien we als reden voor meer samenwerking”, benadrukte de Grenadiaanse premier.

“We bespreken onze eigen activiteiten om fondsen te helpen creëren.” Deze fondsen zijn volgens premier Mitchell nodig om landen zoals Grenada te helpen herstellen van de gevolgen van klimaatverandering. Premier Mitchell heeft veel bewondering voor Suriname. Het land is volgens hem, ondanks verschillende uitdagingen, erin geslaagd carbon-negatief te zijn door het behoud van zijn bossen.