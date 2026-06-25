Examinatoren dreigen werkzaamheden neer te leggen door achterstallige vergoedingen

De voortgang van examens dreigt in gevaar te komen door onvrede onder examinatoren en gecommitteerden met betrekking tot achterstallige vergoedingen. De betrokkenen geven aan, dat zij hun vergoedingen voor eerder verrichte examenwerkzaamheden, nog steeds niet hebben ontvangen. Volgens de examinatoren bestaat het risico dat bepaalde examenactiviteiten worden verstoord, als de betalingen uitblijven. Vooral nu de examens voor de deur staan, groeit de bezorgdheid binnen de onderwijssector. Na spoedoverleg met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, werd de examinatoren verzekerd, dat de betalingen alsnog in orde zullen worden gemaakt. Met deze toezegging lijkt een verdere escalatie voorlopig te zijn afgewend. Bernice Barron, voorzitster van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS), zegt dat de organisatie werd geconfronteerd met signalen van collega’s die opmerkten, dat de reguliere loonstroken al waren uitgegeven, terwijl de vergoedingen voor gecommitteerden, daarop niet zichtbaar waren. “Wij kregen berichten van collega’s die aangaven, dat hun gecommitteerde vergoeding niet op de loonstrook voorkwam. Daarom hebben wij eerst contact opgenomen met het ministerie om te achterhalen, wat er precies aan de hand was”, aldus Barron. Volgens haar was eerder afgesproken, dat de gecommitteerden uiterlijk eind juni over hun geld zouden beschikken. Het ministerie heeft inmiddels aangegeven, dat de betalingen via een aparte loonstrook worden verwerkt, zoals dat ook in het verleden gebeurde.

Barron stelt dat deze informatie eerder gedeeld had moeten worden. “Er had beter gecommuniceerd moeten worden. Als mensen horen dat hun vergoeding niet is uitbetaald, ontstaat er onrust. Zeker wanneer zij al geruime tijd op hun geld wachten.” Het gaat volgens haar niet alleen om recente vergoedingen, maar ook om achterstallige betalingen, die dateren van vorig jaar en zelfs eerder. Over de overige openstaande vergoedingen is afgesproken, dat deze uiterlijk eind augustus moeten zijn afgehandeld. De FOLS-voorzitster benadrukte dat de uitbetaling van de gecommitteerden prioriteit heeft, omdat zij een essentiële rol vervullen tijdens de examens. “Er is duidelijk aangegeven dat mensen het werk niet zullen uitvoeren, als zij hun vergoedingen niet ontvangen. Daardoor komt het examenproces in gevaar.”

Volgens informatie die de bond van het ministerie heeft ontvangen, is de Stichting CEBUMA momenteel bezig met het uitdraaien van de extra loonstroken voor ongeveer 900 gecommitteerden die hun vergoeding, nog moeten ontvangen.

Barron zegt niet te weten, waarom het proces zo lang duurt, maar vindt dat de communicatie richting de betrokkenen beter moet. “Als er fouten zijn gemaakt, moet dat ook aan de betreffende personen worden doorgegeven. Mensen moeten weten, waar ze aan toe zijn.”

Naast de kwestie van de achterstallige vergoedingen, lopen ook de loononderhandelingen binnen de onderwijssector door. Volgens Barron heeft de FOLS inmiddels haar voorbereidend werk afgerond en is er een schrijven gestuurd naar de voorzitter van de onderhandelingscommissie van de presidentiële commissie belast met Vakbondsaangelegenheden.

De bond verwacht uiterlijk op 30 juni duidelijkheid te krijgen over de start van de verdere onderhandelingen. Ondertussen hopen examinatoren en gecommitteerden dat de betalingskwestie spoedig wordt opgelost, zodat de examens zonder verdere vertraging kunnen doorgaan.