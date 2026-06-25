Nieuwe loonreeks moet uitstroom verpleegkundigen tegengaan

Minister André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, wil een historische stap zetten in de waardering van verpleegkundigen. Tijdens de behandeling van de begroting in De Nationale Assemblée, sprak hij zijn steun uit voor een voorstel van een speciale werkgroep om verpleegkundigen aanzienlijk beter te belonen, en zo de uitstroom van zorgpersoneel naar het buitenland tegen te gaan.

De financiële herwaardering van verpleegkundigen heeft volgens de minister, de hoogste prioriteit binnen de hervorming van de gezondheidszorg. De werkgroep heeft een nieuwe loonreeks voorgesteld, waarbij het aanvangssalaris van verpleegkundigen wordt vastgesteld tussen USD 700 en USD 1000, omgerekend in Surinaamse dollars. De hoogte van het salaris zal afhangen van het type ziekenhuis, waar de verpleegkundige werkzaam is.

Het voorstel wordt momenteel verder technisch en financieel beoordeeld en zal naar verwachting in augustus aan de regering worden voorgelegd. Misiekaba benadrukte tijdens zijn betoog het belang van verpleegkundigen voor de gezondheidszorg. “Niemand komt aan mijn verpleegkundigen”, stelde de minister.

Verpleegkundigen vormen volgens hem, de ruggengraat van het zorgsysteem en verdienen een goede waardering.

De minister wees erop dat verpleegkundigen al geruime tijd structureel ondergewaardeerd zijn, terwijl zij dagelijks zorgen voor de continuïteit van de zorg. Daarbij verwees hij naar hun inzet tijdens de covid-pandemie en de toenemende internationale vraag naar zorgpersoneel. Volgens Misiekaba heeft Suriname tussen 2020 en 2025, meer dan duizend verpleegkundigen verloren aan onder andere Nederland, België en Sint Maarten. ‘’Zonder gerichte maatregelen, zal deze uitstroom blijven toenemen’’, stelde de minister.

Een voorstel om uitsluitend de toelagen van verpleegkundigen te verhogen, wees de minister van de hand. Volgens hem kiest de regering bewust voor een structurele aanpak via een nieuwe loonreeks die de salarissen binnen de zorgsector harmoniseert en op een verantwoord niveau brengt.

Naast betere arbeidsvoorwaarden, wordt ook gewerkt aan andere maatregelen om verpleegkundigen voor Suriname te behouden. Zo is het de bedoeling dat vanaf 2027, de volledige opleiding van studenten aan het COVAB door de overheid wordt bekostigd. Na het behalen van hun diploma, zullen de verpleegkundigen dan gedurende een aantal jaren verplicht in Suriname werkzaam moeten blijven. Daarnaast wordt gekeken naar huisvestingsmogelijkheden voor verpleegkundigen en naar samenwerking met Nederland op het gebied van gezamenlijke opleidingsprogramma’s. Met deze maatregelen hoopt de regering de aantrekkelijkheid van het beroep te vergroten en de brain drain in de zorgsector terug te dringen.