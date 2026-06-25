Hugo Essed: ‘Voordracht Meye als ambassadeur Israël een wrange grap’

Advocaat Hugo Essed is zwaar kritisch over de voordracht van Steve Meye als niet-residerend ambassadeur van Suriname in Israël. In het ABC radioprogramma Welingelichte Kringen stelde hij dat de president, de beslissing zou moeten heroverwegen. “Dit noem ik gewoon een wrange grap en daar bedoel ik mee de aanwijzing van meneer Steve Meye als ambassadeur voor Israël namens de Republiek Suriname”, aldus Essed. Volgens hem beschikt Meye, voor zover hem bekend, niet over een diplomatieke opleiding of diplomatieke ervaring.

“De man, ik wil iedereen met respect behandelen, maar ik wil gewoon een aantal feiten opnoemen. De man heeft voor zover mij bekend, nul diplomatenopleiding, noch enige diplomatieke ervaring.”

Essed verwees daarbij naar uitspraken die Meye in 2012 publiekelijk zou hebben gedaan, over tegenstanders van de amnestiewet. Volgens de advocaat zou Meye destijds hebben verklaard, dat “iedereen die tegen de amnestie voor Bouterse is, een gevaarlijke staatsvijand is, die achtervolgd moet worden”.

Essed maakte daarbij een onderscheid tussen de begrippen vervolgen en achtervolgen. “Vervolgd is een justitieel begrip, maar achtervolgen is rassenhaat, is een oproep tot, ik kan er het juiste woord niet voor vinden, maar het is een oproep tot zuivering, of een oproep tot broederstrijd.”

Daarnaast verwees Essed naar de beschuldiging van verkrachting, die in 2018 tegen Meye werd geuit. Essed zei dat de president deze beslissing moet heroverwegen.

Volgens Essed schaadt de voordracht het imago van Suriname. “Want dit is voor Suriname een internationale schande. Zo ervaar ik deze aanwijzing.”

Tijdens het gesprek kwam ook de vereiste goedkeuring van het ontvangende land, het zogenoemde agrément, aan de orde. Essed zei te hopen, dat Israël de voordracht niet zal accepteren. “Ik hoop dat Israël die afwijst.”

Hij wees er tevens ook op, dat in het verleden een eerdere voordracht van Meye als ambassadeur, zou zijn ingetrokken.

Volgens Essed ligt de oorzaak van dergelijke voordrachten in afspraken binnen de regeringscoalitie. “Er is een afspraak in de coalitie. En die is: we gaan alle voordrachten accepteren. We gaan geen voordrachten blokkeren, want dan wordt het onwerkbaar met zes partners.”

Volgens hem is de praktijk dat partijen elkaars kandidaten steunen, om onderlinge conflicten te vermijden. “De essentie van het akkoord is: degene die wordt voorgedragen, wordt geaccepteerd door alle partijen. Alleen maar om geen ruzie te hebben iedere dag.”

Essed stelde dat deze werkwijze uiteindelijk leidt tot ongewenste voordrachten. “Maar het meest slechte resultaat, producten van onze samenleving worden voorgedragen. Dat is de realiteit die we zien als gevolg daarvan.”