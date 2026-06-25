GBB onderzoekt compensatie voor burgers na herziening grondconversiebeleid

De regering neemt het bestaande grondconversiebeleid opnieuw onder de loep en bekijkt tegelijkertijd, wat de gevolgen zijn voor burgers die al een aanvraag hebben ingediend. Volgens minister Stanley Soeropawiro van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB), wordt per dossier nagegaan, in welke fase de conversie zich bevindt en welke vervolgstappen mogelijk zijn. Daarbij wordt ook de mogelijkheid van terugbetaling van gemaakte kosten onderzocht.

Tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblée maakte de bewindsman duidelijk, dat de regering het principe van grondconversie niet afwijst. Wel bestaat er kritiek op de huidige regeling, die volgens de regering, onvoldoende bescherming biedt tegen misbruik en speculatieve praktijken.

Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat het bestaande staatsbesluit geen duidelijke grenzen stelt aan het aantal percelen dat door één persoon of organisatie kan worden geconverteerd. Ook ontbreken bepalingen over de maximale oppervlakte die in eigendom kan worden verkregen. Daarnaast kan volgens de huidige regels vrijwel direct na de uitgifte van grond worden overgegaan tot conversie, zonder dat er sprake hoeft te zijn van langdurig gebruik of bewoning.

Volgens Soeropawiro wijkt deze praktijk af van de oorspronkelijke bedoeling van de regeling. Grondconversie was bedoeld om burgers die al jarenlang gebruikmaken van een perceel, meer zekerheid te geven over hun grondrechten. Echter zijn er in de praktijk signalen ontvangen dat sommige personen en organisaties, op grote schaal gebruik hebben gemaakt van de regeling om gronden in eigendom te verkrijgen.

Het ministerie onderzoekt daarom ook meldingen van omvangrijke conversies via stichtingen en gevallen, waarbij grond tegen een relatief lage waarde zou zijn omgezet naar eigendom. De resultaten van dat onderzoek zullen worden meegenomen in de uiteindelijke beoordeling van het beleid.

Voor burgers die reeds geld hebben uitgegeven aan hun aanvraag, benadrukte de minister dat zorgvuldig zal worden gekeken naar hun positie. Zodra de evaluatie is afgerond, zal de regering bekendmaken, hoe lopende aanvragen worden afgehandeld en in welke gevallen compensatie of restitutie mogelijk is.

Intussen werkt GBB aan nieuwe regels die oneigenlijk gebruik van grondconversie moeten tegengaan. Daarbij wordt gedacht aan limieten voor het aantal percelen dat kan worden geconverteerd, een maximale oppervlakte per aanvrager en een minimale periode waarin grond in gebruik moet zijn, voordat omzetting naar eigendom mogelijk wordt. Met deze aanpassingen wil de regering volgens Soeropawiro, een evenwicht vinden tussen rechtszekerheid voor burgers en bescherming van staatsgrond tegen speculatie en oneigenlijk gebruik.