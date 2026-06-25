Negen verdachten veroordeeld in SLM-drugszaak

De kantonrechter heeft gisteren uitspraak gedaan in de spraakmakende SLM-drugszaak, waarbij in maart 2024, een partij van 593 kilogram cocaïne werd aangetroffen in een toestel van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), dat op het punt stond naar Nederland te vertrekken. Alle negen verdachten zijn schuldig bevonden en veroordeeld. Persrechter Robert Praag heeft verteld, dat zeven verdachten zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar, gecombineerd met een geldboete van SRD 50.000. Twee andere verdachten kregen een gevangenisstraf van vijf jaar en zes maanden opgelegd, eveneens met een geldboete van SRD 50.000. Indien de boete niet wordt betaald, volgt vervangende hechtenis. De zaak gaat terug naar maart 2024, toen bemanningsleden van een SLM-vliegtuig een technische storing opmerkten vlak voor vertrek naar Nederland. Tijdens een inspectie van het toestel werd een verborgen ruimte onder de cockpit gecontroleerd. Daarbij werden zeventien dozen aangetroffen die later gevuld bleken te zijn met cocaïne.

In totaal werd toentertijd ongeveer 593 kilogram cocaïne onderschept. De drugs waren bestemd voor uitvoer naar Nederland. De ontdekking van de partij vond plaats, nadat de technische storing nader werd onderzocht, waardoor de smokkelpoging tijdig kon worden verijdeld.

Het strafrechtelijk onderzoek nam ruim twee jaar in beslag. Gedurende deze periode werden in totaal achttien zittingen gehouden voordat de kantonrechter tot een eindvonnis kwam.

Volgens de rechter kregen twee verdachten een lagere straf vanwege hun medewerking aan het onderzoek. Zij legden verklaringen af over de gang van zaken en verschaften informatie die ertoe leidde, dat meer betrokkenen in beeld kwamen. Deze medewerking werd door de rechter meegenomen bij het bepalen van de strafmaat.