Milieubescherming niet uit het oog verliezen bij olie- en gasontwikkeling

Suriname blijft vasthouden aan de koers om zijn olie- en gasvoorraden te ontwikkelen, zonder het milieu uit het oog te verliezen. Minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu benadrukte het voorgaande op dinsdag 23 juni tijdens de behandeling van de Staatsbegroting 2026 in De Nationale Assemblée. De bewindsman ging tijdens zijn presentatie onder meer in op offshore ontwikkelingen, energievoorziening, klimaatbeleid, local content en de positie van Staatsolie binnen de begroting.

Een belangrijk onderdeel van zijn betoog was de deelname van Suriname aan de klimaattop COP30, die in november 2025 werd gehouden in Belém, Brazilië. Volgens Brunings heeft Suriname daar zijn standpunten, duidelijk naar voren gebracht. “Wij hebben internationaal uitgedragen dat Suriname zijn olie- en gasrijkdom verantwoord wil ontwikkelen, terwijl wij dan ook gelijk ons milieu beschermen”, aldus Brunings.

Tijdens de conferentie maakte Suriname duidelijk zijn olie- en gasrijkdommen verantwoord te willen ontwikkelen. De opbrengsten moeten bijdragen aan armoedebeleid, onderwijs en de ontwikkeling van andere sectoren, terwijl de carbon-negatieve status van het land behouden blijft. Suriname presenteerde daarnaast zijn nationale visie op klimaatadaptatie. Daarbij werd aandacht gevraagd voor de risico’s van zeespiegelstijging, droogte en hevige stormen, en de maatregelen die nodig zijn om de weerbaarheid van het land, te versterken.

De minister blikte daarnaast terug op verschillende initiatieven die zijn uitgevoerd door het ministerie . Hij noemde onder meer internationale olie-, gas- en milieuconferenties, een mangroveworkshop, de verdere operationalisering van de Nationale Milieu Autoriteit (NMA) en meerdere milieuprogramma’s gericht op duurzaam landgebruik, waterbeheer, klimaatverandering en biodiversiteit.