Monorath: ‘Jongeren die in aanraking komen met justitie, krijgen specifieke aandacht’

Harish Monorath, minister van Justitie en Politie, heeft gisteren tijdens de begrotingsbehandeling voor het dienstjaar 2026 in De Nationale Assemblee, het plan voor aanpak van huiselijk geweld en jongeren die in detentie geraken, verduidelijkt. Monorath stelde dat de Nationale Raad voor Huiselijk Geweld belast is met het formuleren van een nationaal beleid, en wel met betrekking tot de structurele aanpak van huiselijk geweld en het coördineren van zijn uitvoering. Hij verklaarde dat in de raad verschillende ministeries vertgenwoordigd zijn, waaronder Justitie en Politie; Binnenlandse Zaken; Sociale Zaken; Onderwijs Regionale Ontwikkeling en het ministerie van Defensie. De raad wordt voorgezeten door het Openbaar Ministerie.

“Op alle politiebureaus heeft de politie een afdeling Huiselijk Geweld, waar burgers terecht kunnen voor hun klachten en eveneens is er een afdeling Slachtofferzorg, waar er snel zal worden opgetreden om huiselijk geweld tegen te gaan”, aldus Monorath. De bewindsman stelde dat gelet op het multidisciplinaire karakter van huiselijk geweld, een goede samenwerking tussen ministeries van essentieel belang is. Monorath zei dat er daarom een samenwerkingscovenant in voorbereiding is, waarin duidelijke afspraken worden gemaakt met betrekking tot de diverse rollen, verantwoordelijkheden, informatie-uitwisseling tussen het ministerie en de betrokken instanties en een gezamenlijke beleidsontwikkeling van deze ministeries.

Volgens Monorath spelen ook maatschappelijke organisaties een belangijke rol bij de aanpak van huiselijk geweld. Daarnaast besteedde Monorath aandacht aan de bescherming van kinderen in het binnenland. Hij stelde dat het ministerie van Regionale Ontwikkeling en de districtscommissarissen, een belangrijke rol te vervullen hebben in de bescherming van kinderen, tot in het verre binnenland. Volgens de bewindsman kunnen deze actoren bijdragen aan de bereikbaarheid van de gemeenschap, de signalering van problematische situaties en coördinatie van bewustwordings- en preventieactiviteiten. “Er is een crisisteam, maar dat is nog informeel. Belangrijk is dat de regering een crisisteam moet instellen, dat direct kan optreden in bijzondere gevallen”, aldus Monorath. Daarnaast benadrukte Monorath dat het jeugdbeleid van het ministerie van Justitie en Politie gericht is op het drastisch terugdringen van recidieven. Hij verklaarde dat risicojongeren die in aanraking zijn gekomen met de justitie, specifieke aandacht zullen krijgen. Verder zal een strakke casemanagementbeleid worden gevoerd vanwege JCC en het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) om jongeren die in aanraking komen met justitie, vanaf het eerste contact met de politie, te traceren. Monorath verklaarde dat in het Jeugd Doorgangscentrum Opa Doeli, kinderen van 12 tot 17 jaar worden opgenomen, die in aanraking zijn gekomen met de politie en in voorarrest zitten. Monorath stelde dat er per jaar bijkans 200 kinderen in Opa Doeli worden opgesloten, waarvan 99 procent jongens is.