Comport verwacht eerste fase offshore shorebase eind 2026 operationeel

De Commewijne Port Facility N.V. (Comport) verwacht dat de eerste fase van de offshore shorebase in Commewijne, tegen het einde van 2026 operationeel zal zijn. De werkzaamheden aan de aanlegsteiger, opslagterreinen, magazijnen, kantoren en ondersteunende infrastructuur, zijn momenteel in volle gang. Tijdens een bezoek aan de locatie op 21 juni, gaf het management van Comport een update over de voortgang van het project. De shorebase wordt ontwikkeld als een geïntegreerd logistiek centrum ter ondersteuning van de groeiende offshore olie- en gasindustrie in Suriname. Het bezoek maakte deel uit van de activiteiten voorafgaand aan de Suriname Energy, Oil & Gas Summit (SEOGS). In een artikel gepubliceerd door Oilnow.gy, vertelt directeur Shariat Hasrat, dat Comport enkele jaren geleden werd opgericht met als doel een gespecialiseerde shorebase te ontwikkelen, die kan voldoen aan de toekomstige behoeften van de offshore industrie. Hij zei dat het bedrijf op schema ligt om de eerste fase tegen het einde van volgend jaar, in gebruik te nemen. Technisch directeur Serge Tjin Wong Joe zei dat de eerste ontwikkelingsfase is opgezet als een volwaardige shorebase met voldoende ruimte voor toekomstige uitbreiding. Comport beschikt momenteel over 850 meter oeverlijn en meer dan 37 hectare grond. Slechts een beperkt deel daarvan wordt in deze eerste fase benut, waardoor verdere uitbreiding mogelijk blijft, naarmate de offshore activiteiten toenemen.

De aanlegsteiger moet volgens planning in augustus gereed zijn. Daarnaast wordt gewerkt aan de verharding van het haventerrein, de bouw van een kantoorcomplex, magazijnen, beveiligingsvoorzieningen en operationele systemen. Volgens Tjin Wong Joe worden de bouw- en operationele voorbereidingen gelijktijdig uitgevoerd, zodat de faciliteit direct inzetbaar is zodra de eerste fase is afgerond. De operationele activiteiten zullen worden uitgevoerd door Comport Operations onder leiding van Kassandra George. Voor de eerste fase rekent het bedrijf op 52 lokale werknemers. De wervingsprocedure zal naar verwachting, in september starten in samenwerking met het ministerie van Arbeid. Ook de afvalverwerkingsfaciliteit die onderdeel uitmaakt van het project, moet tegen eind 2026 operationeel zijn. Volgens Gordon Voigt, Business Development Manager van de Kersten Group, is de belangrijkste apparatuur reeds besteld en wordt de eerste levering in augustus verwacht. De afvalverwerking wordt ontwikkeld in samenwerking met het Trinidadiaanse bedrijf Oil Mop Environmental Services, dat meer dan dertig jaar ervaring heeft in deze sector. De Kersten Group verwierf in 2025 een belang van 50 procent in Comport en heeft daarmee het havenproject toegevoegd aan zijn groeiende portefeuille van diensten voor de energiesector. De ontwikkeling van de shorebase sluit aan bij de voorbereidingen van Suriname op de start van offshore olieproductie. Die moet vanaf 2028 plaatsvinden via het GranMorgu-project in Blok 58, het eerste goedgekeurde diepwaterolieproject van het land. Het project zal naar verwachting, worden ondersteund door een drijvende productie-installatie met een capaciteit van circa 220.000 vaten olie per dag.