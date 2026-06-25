Jagesar: ‘Normaal dat Suriname eigen kaart gebruikt, protest Guyana overtrokken’

Annand Jagesar, directeur van Staatsolie, heeft verbaasd gereageerd op het protest van Guyana tegen het gebruik van een kaart van Suriname, waarop het betwiste Tigri-gebied als Surinaams grondgebied, staat aangegeven. De kaart die door Guyana als controversieel wordt beschouwd, werd getoond tijdens de Suriname Energy, Oil and Gas Summit (SEOGS) 2026. Volgens Jagesar is het vanzelfsprekend dat Suriname tijdens een conferentie in eigen land, een kaart hanteert die nationaal wordt erkend.

Gevraagd naar zijn reactie op de ontstane ophef, stelde Jagesar dat de reacte van Guyana, overtrokken is. “Het is een betwist gebied. Dit is de normale kaart die wij in Suriname gebruiken. Het zou juist vreemd zijn als wij een andere versie van de kaart zouden presenteren”, aldus Jagesar. Volgens hem is het niet ongebruikelijk dat beide landen hun eigen visie op het grensgeschil uitdragen. “Als wij op conferenties in Guyana zijn, presenteren zij ook de kaart zoals zij die zien. Dan zouden wij evengoed kunnen zeggen, dat zij dat niet moeten doen.”

De Staatsolie-topman zei, de diplomatieke reactie van Guyana niet goed te begrijpen. Hij merkte op dat de conferentie werd georganiseerd door Suriname en dat de kaart werd gebruikt binnen die nationale context.

Jagesar erkende dat er tussen Suriname en Guyana verschillende gevoelige kwes-ties spelen, die uiteindelijk in overleg moeten worden opgelost. Daarbij verwees hij niet alleen naar het grensgeschil rond het Tigri-gebied, maar ook naar de discussie over visvergunningen. “Als we willen samenwerken, zullen we over die geschillen heen moeten stappen en ze uiteindelijk uitpraten. Anders gaat er niets gebeuren”, aldus Jagesar. De Guyanese regering heeft inmiddels aangekondigd, formeel protest aan te tekenen tegen het gebruik van de kaart tijdens de conferentie.