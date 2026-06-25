VSB: ‘Beperkte belastinginning zorgt voor verlies aan staatsinkomsten’

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) zegt de zorgen te begrijpen die recent in De Nationale Assemblee zijn geuit over ouderen die op hoge leeftijd nog moeten blijven werken, om in hun levensonderhoud te voorzien. Het voorbeeld van een 80-jarige vrouw die nog actief is op de arbeidsmarkt, heeft volgens de organisatie, een gevoelige snaar geraakt.

De VSB stelt dat deze situatie vraagt om een duurzame en rechtvaardige oplossing. Tegelijkertijd plaatst de organisatie kanttekeningen bij het huidige fiscale beleid. Volgens de VSB is niet duidelijk, in hoeverre de overheid alle beschikbare mogelijkheden om inkomsten te genereren voldoende heeft benut, voordat opnieuw wordt gekeken naar de formele sector.

De ondernemersorganisatie wijst daarbij op het volgens haar grote onbenutte potentieel in de informele economie, de illegale goudsector en de bestaande knelpunten in de belastinginning. Hierdoor zouden volgens de VSB aanzienlijke staatsinkomsten verloren gaan, terwijl een beperkt deel van de economie de lasten blijft dragen.

Voordat nieuwe heffingen worden overwogen, vindt de VSB dat de overheid eerst werk moet maken van een effectievere aanpak van de illegale goudsector, het formaliseren van de informele economie en een efficiëntere belastinginning. Daarnaast pleit de organisatie voor een bredere belastingbasis, waarbij burgers en bedrijven naar draagkracht bijdragen, evenals het terugdringen van verspilling en inefficiëntie binnen de publieke sector.

Volgens de VSB draagt de formele sector momenteel al een onevenredig groot deel van de belastingdruk. Verdere lastenverzwaring zou investeringen, werkgelegenheid en ondernemerschap onder druk zetten en op termijn, ook de belastinginkomsten van de staat kunnen schaden.

De organisatie stelt voorts dat de overheid kritisch moet kijken naar de middelen die jaarlijks naar verlieslatende staatsbedrijven gaan. Door die steun geleidelijk af te bouwen, zouden volgens de VSB, middelen vrijkomen voor sociale voorzieningen en de gezondheidszorg.

De VSB benadrukt dat zij de noodzaak onderschrijft om de positie van ouderen te versterken, maar stelt dat echte solidariteit begint bij het optimaal benutten van bestaande inkomstenbronnen en het verbeteren van efficiëntie binnen de overheid, voordat nieuwe lasten worden opgelegd aan burgers en bedrijven.