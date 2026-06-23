SEOGS 2026 officieel van start

De Suriname Energy, Oil & Gas Summit and Exhibition (SEOGS) 2026 gaat vandaag van start in Roeli’s Event Venue in Paramaribo. De conferentie en beurs duren tot en met vrijdag 26 juni, en staan in het teken van de verdere ontwikkeling van de olie- en gassector in Suriname. De nadruk ligt dit jaar op de overgang van succesvolle offshore vondsten naar de uitvoering van projecten en het creëren van duurzame economische meerwaarde voor het land. De openingsdag staat in het teken van de rol van energie als motor voor nationale ontwikkeling. Tijdens diverse plenaire sessie zal gesproken worden over energie-zekerheid, economische groei, investeringen en de manier waarop de opbrengsten uit de olie- en gasindustrie kunnen bijdragen aan bredere maatschappelijke vooruitgang. Ook aan internationale ontwikkelingen op de energiemarkt en geopolitieke vraagstukken, zal aandacht besteed worden. Onder het thema: ‘Unlocking Energy, Empowering Nations’, komen vertegenwoordigers van overheden, energiebedrijven, investeerders en dienstverleners bijeen om de toekomst van de sector te bespreken.

Er wordt wederom uitgebreid aandacht besteedt aan de offshore olieontwikkeling en de uitvoering van grote projecten, waaronder GranMorgu. Tijdens het Local Content Forum wordt aandacht besteed aan opleiding, werkgelegenheid, aanbestedingen, financiering en de betrokkenheid van Surinaamse bedrijven bij de groeiende offshore industrie. De organisatoren benadrukken dat de ontwikkeling van lokale kennis en ondernemerschap, essentieel is voor het succes op lange termijn.

Morgen, woensdag 24 juni, zal er gesproken worden over de regionale energie-samenwerking, infrastructuur, investeringen, havenontwikkeling en logistieke ondersteuning van offshore activiteiten.

Vrijdag 26 juni, de laatste dag, staat in het teken van de onderwerpen duurzaamheid, milieu, innovatie en ondernemerschap.