Adhin: ´Vergadering rechtsgeldig geopend en voortgezet´

Ashwin Adhin, voorzitter van De Nationale Assemblee, stelt dat de openbare vergadering die gisteren gehouden werd, rechtsgeldig werd geopend en voortgezet. Zijn reactie volgt nadat de VHP-fractie eerder formeel bezwaar maakte tegen de gevolgde procedure bij de opening van de vergadering. Volgens de VHP was er sprake van een afwijking van het Reglement van Orde, omdat Adhin de presentielijst niet zou hebben ondertekend voordat hij de vergadering opende. De fractie stelde dat hierdoor twijfels waren ontstaan over de procedurele rechtsgeldigheid van de vergadering.

Adhin weerspreekt dit en verwijst naar artikel 31 van het Reglement van Orde.

Volgens hem bepaalt dit artikel dat de griffier de presentielijst aan de voorzitter overhandigt zodra ten minste 26 leden hebben getekend. Daarna dient de voorzitter de vergadering te openen. Volgens Adhin was aan deze voorwaarde voldaan. Hij benadrukt dat de presentielijst vooral een administratief middel is om het quorum vast te stellen en als basis dient voor het officiële verslag. Het ontbreken van de handtekening van de voorzitter op dat moment zou volgens hem, geen invloed hebben op de bevoegdheid om de vergadering te openen en te leiden. Adhin stelt voorts dat hij tijdens de vergadering, alsnog zijn naam op de presentielijst heeft geplaatst. Hij zegt dat daarmee ook geen sprake was van administratieve onvolledigheid.

Het voorstel vanuit enkele leden om de vergadering opnieuw te starten, noemt Adhin juridisch onjuist. Volgens hem zou de term ‘opnieuw starten’ betekenen, dat eerdere handelingen, waaronder de bijdrage van de minister van Buitenlandse Zaken namens de regering, niet rechtsgeldig zouden zijn geweest. Daarvoor bestaat volgens hem geen juridische basis. Adhin stelt dat alle handelingen die tijdens de vergadering werden verricht, volledig rechtsgeldig zijn en onderdeel blijven van de beraadslagingen. ‘’De vergadering is daarom terecht voortgezet’’, aldus Adhin.

Volgens Adhin is een dergelijke werkwijze ook in eerdere zittingsperioden voorgekomen, waarbij de voorzitter de vergadering opende, nadat het quorum was vastgesteld en de ondertekening van de presentielijst later werd afgerond. Adhin stelt dat eventuele verduidelijking over de rol van de voorzitter en de presentielijst, kan worden meegenomen bij de aangekondigde herziening van het Reglement van Orde. Tot die tijd blijft de huidige regelgeving van kracht en biedt die volgens hem geen grond voor nietigverklaring van de vergadering.