Veerverbinding Albina-Saint-Laurent voorlopig opgeschort

De veerverbinding tussen Albina en Saint-Laurent-du-Maroni, blijft voorlopig kampen met ernstige beperkingen. Dat blijkt uit een gezamenlijke verklaring van de Franse en Surinaamse autoriteiten over de huidige situatie van de grensoverschrijdende rivierverbinding. De huidige problemen zijn ontstaan, nadat de hydraulische pomp van de veerboot La Gabrielle, op 18 juni defect raakte. Tegelijkertijd hebben de Surinaamse autoriteiten vastgesteld dat de drijvende ponton aan de zijde van Albina, zodanig is verslechterd, dat deze niet langer veilig kan worden gebruikt. Hierdoor kan de veerdienst niet op de gebruikelijke wijze worden hervat.

Volgens de autoriteiten wordt momenteel gezocht naar vervangende onderdelen voor de veerboot, onder meer bij leveranciers in Suriname. Omdat de ponton buiten gebruik is gesteld, kunnen aanlegmanoeuvres alleen plaatsvinden via de bestaande betonnen hellingbaan in Albina. Die infrastructuur kent echter aanzienlijke beperkingen, waardoor de reguliere dienstverlening onmogelijk is geworden.

De overtochten van La Gabrielle zijn daarom voorlopig opgeschort. Wel wordt onderzocht of nog deze maand een beperkte hervatting mogelijk is op basis van reserveringen. Daarbij zouden de overtochten uitsluitend tijdens laagwater kunnen plaatsvinden, gedurende ongeveer drie uur per dag.

Ook zouden alleen lichte voertuigen worden toegelaten; vrachtwagens en andere zware voertuigen zouden geen gebruik kunnen maken van de verbinding. De Franse en Surinaamse autoriteiten erkennen dat een dergelijke beperkte dienstverlening onvoldoende is om aan de bestaande vervoersbehoefte tussen beide landen te voldoen. Daarom wordt tegelijkertijd gewerkt aan alternatieve oplossingen, waaronder het gebruik van andere aanlegplaatsen, pontons of transportbakken, evenals een tijdelijke herstelling van de drijvende ponton in Albina.

Ondertussen wordt verder gewerkt aan de ingebruikname van de tweede veerboot, de Malani. Dit schip heeft lange tijd stilgelegen in afwachting van de voltooiing van de benodigde infrastructuur. Momenteel ondergaat de veerboot onderhouds- en renovatiewerkzaamheden ter voorbereiding op de hervatting van de vaart. Voordat commerciële diensten kunnen starten, zal eerst een testfase van ongeveer een maand worden uitgevoerd. De ingebruikname van de Malani staat voorlopig gepland voor begin september 2026. De aanleghellingen aan zowel de Surinaamse als de Franse zijde zijn sinds februari van dit jaar voltooid. In de huidige configuratie kan de Malani echter alleen tijdens hoogwater opereren. Extra aanpassingswerken, waaronder de installatie van mobiele voorzieningen, moeten ervoor zorgen dat het schip onafhankelijk van de getijden kan functioneren. Deze werkzaamheden zouden naar verwachting, in maart 2027 afgerond zijn. Volgens de gezamenlijke planning zal tussen juni en september worden gewerkt aan een beperkte hervatting van de diensten van La Gabrielle, het zoeken naar verbeteringen voor de huidige situatie en het afronden van de testen en onderhoudswerken aan de Malani.

Vanaf september 2026 moet de ingebruikname van de Malani leiden tot een aanzienlijke uitbreiding van de transportcapaciteit tussen Suriname en Frans-Guyana. Na voltooiing van de aanvullende infrastructuur-werken in maart 2027 zou de veerverbinding volledig operationeel moeten zijn, ongeacht de waterstand.

De Franse en Surinaamse autoriteiten benadrukken dat zij zich blijven inzetten voor een betrouwbare grensverbinding, de ondersteuning van economische uitwisseling tussen beide landen en een nauwe samenwerking om de dienstverlening geleidelijk te verbeteren. Beide partijen hebben afgesproken, regelmatig overleg te voeren om de voortgang te evalueren en waar nodig operationele maatregelen aan te passen.