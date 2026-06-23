Rechter beslist: Baitali mag project Hogerhuysstraat niet hinderen

De kantonrechter heeft de verdere executie van het vonnis van 10 juli 2025 in het geschil tussen de Staat Suriname en Baitali geschorst totdat in een bodemprocedure definitief uitspraak is gedaan. Daarmee krijgt de Staat voorlopig ruimte om het project Hogerhuysstraat voort te zetten zonder verdere executiemaatregelen van Baitali.

Uit het vonnis blijkt dat de Staat pas in november 2025 een poging heeft ondernomen om uitvoering te geven aan het eerdere rechterlijke bevel. Inmiddels heeft de Staat ook een deel van de opgelegde dwangsommen betaald om aan de veroordeling te voldoen.

Baitali had in de procedure twee vorderingen ingesteld, maar de kantonrechter wees beide verzoeken af. Daarnaast werd Baitali veroordeeld in de proceskosten.

De rechter bepaalde verder dat Baitali het vonnis van 10 juli 2025 niet verder mag executeren zolang de bodemprocedure loopt. Overtreding van dit verbod leidt tot een dwangsom van SRD 10.000 per dag, met een maximum van SRD 1 miljoen.

Ook werd Baitali verboden handelingen te verrichten die de voortzetting van het project kunnen verhinderen. Voor overtreding van dit verbod geldt eveneens een dwangsom van SRD 10.000 per dag, tot een maximum van SRD 1 miljoen.

Naast de dwangsommen werd Baitali veroordeeld tot betaling van de proceskosten volgens het liquidatietarief, vastgesteld op SRD 2.500.

Met de uitspraak blijft de uitvoering van het project voorlopig gewaarborgd, terwijl de inhoudelijke beoordeling van het geschil zal plaatsvinden in een nog te voeren bodemprocedure.