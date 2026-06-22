Raghoenandan: ‘MMC dreigt vast te lopen door tekort aan specialisten’

Assembleelid Rawien Raghoenandan (VHP) heeft tijdens de begrotingsbehandeling, zijn zorgen geuit over de situatie binnen het Mungra Medisch Centrum (MMC) in Nickerie. Volgens hem staat de gezondheidszorg in West-Suriname onder toenemende druk door een tekort aan medisch specialisten, problemen met de beschikbaarheid van medicamenten en stijgende financiële lasten voor patiënten.

Raghoenandan benadrukte dat goede gezondheidszorg een belangrijke voorwaarde is voor de ontwikkeling van een samenleving.

Wanneer de zorg onder druk komt te staan, raakt dat volgens hem niet alleen patiënten, maar de hele gemeenschap. Een belangrijk punt van zorg is volgens hem, de continuïteit van specialistische zorg binnen het MMC. Een deel van de specialistische dienstverlening wordt verzorgd door Nederlandse artsen, die hun reis- en verblijfskosten zelf voorschieten. De terugbetaling daarvan zou volgens hem, pas maanden later plaatsvinden. ‘’Soms wachten mensen een jaar’’, zei Raghoenandan. Volgens hem hebben verschillende specialisten hierdoor aangegeven, hun werkzaamheden mogelijk te zullen beëindigen. “Dat risico kunnen wij ons als land niet permitteren”, stelde hij.

Raghoenandan plaatste daarnaast vraagte-kens bij de eerdere uitspraken van de minister van Volksgezondheid, dat er voldoende specialisten beschikbaar zouden zijn. Hij zei dat het MMC al langere tijd te kampen heeft met een tekort aan deskundigen, waaronder een radioloog en nefroloog. ‘’Vooral het wegvallen van nefrologische zorg is zorgwekkend’’, zei Raghoenandan. ‘’Patiënten met nierproblemen lopen hierdoor een groter risico op ernstige complicaties, waardoor de druk op dialysezorg verder kan toenemen. Dit is niet alleen een organisatorisch probleem, maar een situatie die onmiddellijke aandacht vraagt.”

Naast het tekort aan specialisten, wees hij ook op problemen met de medicamentenvoorziening. Volgens hem kunnen ziekenhuizen geen kwalitatieve zorg garanderen wanneer essentiële medicijnen niet beschikbaar zijn. Ook het ondersteunend personeel kwam aan bod. Raghoenandan stelde dat het niet verlengen van contracten, extra druk legt op de zorginstelling. Ervaren medewerkers vertrekken volgens hem, terwijl de werkdruk voor het resterende personeel verder stijgt. Raghoenandan bracht ook de situatie van een gepensioneerde schoonmaakster onder de aandacht. De vrouw, verzekerd via de Basiszorgverzekering (BZV), zou een schuld van ruim SRD 234.000 hebben bij het MMC. Volgens Raghoenandan laat deze situatie zien dat sommige patiënten door medische kosten in langdurige financiële problemen terechtkomen. Hij riep de regering op, snel maatregelen te nemen om de specialistische zorg binnen het MMC veilig te stellen, betalingsverplichtingen aan zorgverleners tijdig na te komen en patiënten beter te beschermen tegen hoge zorgschulden. ‘’De toegang tot medische zorg moet gezien worden als een recht en niet als een privilege’’, aldus Raghoenandan.