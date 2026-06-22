SEOGS-bezoekers getroffen door uitval veerverbinding tussen Frans-Guyana en Suriname

De veerverbinding over de Marowijnerivier tussen Frans-Guyana en Suriname is abrupt stilgelegd. De veerdienst La Gabrielle is tot nader order uit de vaart genomen, wat niet alleen gevolgen heeft voor reizigers en goederenvervoer, maar ook voor bezoekers die onderweg waren naar de Suriname Energy, Oil & Gas Summit (SEOGS) in Paramaribo.

Ondernemers uit Frans-Guyana die zaterdag naar de SEOGS afreisden, werden bij aankomst geconfronteerd met een mededeling op de deur van de kantoren van La Gabrielle, waarin vermeld werd de dienstverlening ‘tot nader order is onderbroken’.

Hierdoor konden zij hun reis naar Suriname niet via de gebruikelijke grensovergang voortzetten.

Met het stilleggen van de veerdienst lijkt de situatie rond de grensverbinding verder te zijn verslechterd. Volgens betrokkenen kampen de operationele diensten van de veerboot al geruime tijd met ernstige problemen. De bemanning zou hebben geweigerd verder te werken vanwege bezorgdheid over de veiligheid en de technische staat van het vaartuig. Er wordt gevreesd dat het schip op elk moment met technische mankementen te maken kan krijgen.

Daarnaast zouden de vereiste navigatie- en scheepvaartdocumenten voor commerciële vaarten niet langer volledig in orde zijn. Dit zou extra vragen oproepen over de veiligheid en betrouwbaarheid van de verbinding. De onderbreking heeft directe gevolgen voor het grensverkeer tussen Frans-Guyana en Suriname. Nu de veerdienst buiten werking is, resteert voorlopig alleen vervoer per pirogue over de Marowijnerivier, die de natuurlijke grens tussen beide gebieden vormt. Daarmee valt de enige formele verbinding voor voertuigen en vrachtverkeer tussen de twee landen weg.

Betrokkenen spreken van een ernstige verstoring van de regionale mobiliteit en handel. Ook deelnemers en bezoekers van de SEOGS kunnen hinder ondervinden van de situatie. Vooralsnog is onduidelijk, wanneer de veerdienst zal worden hervat, terwijl alternatieve vervoersmogelijkheden slechts beperkt soelaas bieden.

Bron: https://www.franceguyane.fr/actualite/economie-consommation/la-gabrielle-service-suspendu-jusqua-nouvel-ordre-1083335.php