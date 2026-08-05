KPS waarschuwt voor valse sms over verkeersboetes

Het Korps Politie Suriname (KPS) waarschuwt de samenleving voor een vals sms-bericht dat momenteel wordt verspreid en waarin ontvangers ten onrechte worden geïnformeerd dat zij een verkeersovertreding hebben begaan.

In het bericht wordt de ontvanger via een link doorverwezen om de vermeende verkeersovertreding te bekijken en de bijbehorende boete te betalen. Volgens het KPS is dit bericht echter niet afkomstig van de politie of van e-Government Suriname.

De politie heeft de zaak inmiddels in onderzoek en sluit niet uit dat sprake is van een poging tot internetoplichting (scamming).

Het KPS doet een dringend beroep op de samenleving om de meegestuurde link niet te openen. Personen die een dergelijk sms-bericht ontvangen, wordt geadviseerd het bericht direct te verwijderen en het niet verder te verspreiden.