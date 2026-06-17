Plein: ‘Leerkrachten moeten tenminste een beter bedrag verdienen’

NPS-parlementariër Ivanildo Plein verklaarde in een interview met TBN Prime Alert, dat hij het jammer vindt dat de regering onvoldoende vertegenwoordigd was in De Nationale Assemblee, tijdens de vergadering van de begrotingsbehandeling over het dienstjaar 2026. “Laten wij niet doen aan geldverspilling, want het kost de staat veel uren te wachten op ministers. Laten wij efficiënt met elkaar debatteren en komen tot mooie dingen voor die samenleving”, aldus Plein. Hij vertelde dat hij het schandalig vindt, dat parlementsleden twee uren lang hebben gewacht op de regering, die samen met hen, de vergadering moest houden.

Plein riep zijn collega’s op ervoor zorg te dragen, dat zij naar DNA komen om het werk naar eer en geweten te doen. Plein bracht begrip op voor hetgeen de vicepresident zei in het parlement. Hij wees wel erop, dat bij begrotingsbehandelingen in De Nationale Assemblee, er tenminste zeven ministers, aanwezig moeten zijn. “Tenminste bij de aanwezigheid van zes ministers kunnen wij nog door de vingers kijken”, aldus Plein. Volgens hem gaat de vergadering omtrent de begrotingsbehandeling eigenlijk slechts om de begroting van de regering. Hij verwachtte dat de regering groter aanwezig zou zijn, om te luisteren naar de discussies en naar de noden vanwege de samenleving. Plein vertelde dat bij afwezigheid van de regering in groten getale duidelijk wordt, dat er weinig animo is bij de ministers. Plein sprak de hoop uit dat er een goede verstandhouding zal zijn bij komende vergaderingen, waarbij de regering conform de afgesproken tijd, aanwezig zal zijn in DNA.

In het interview met TBN Prime Alert stelde Plein bezorgd te zijn over de situatie van de leerkrachten. Hij stelde het essentieel te vinden dat leerkrachten gemotiveerd moeten zijn voor de aanvang van het nieuwe schooljaar. Hij stelde dat het alom bekend is, dat leerkrachten onvoldoende verdienen. “De leerkrachten moeten tenminste een beter bedrag verdienen. We vergeten, dat een leerkracht aan de basis staat van elke ontwikkeling en wanneer de bijdrage daar niet goed geleverd wordt, zal alles verder verkeerd gaan. Dus de basis moet de regering goed regelen, maar ook de mensen in de zorg, de brandweerlieden en in het politiekorps”, aldus Plein.

Plein benadrukte dat dit misschien niet onmiddelijk haalbaar is voor de regering, maar dat zij tenminste voorbereidingen daartoe treft.