Afonsoewa: ‘We laten inkomsten liggen door slordige inningen’

NDP-parlementariër Silvana Afonsoewa heeft op maandag 15 juni in De Nationale Assemblee aan het begin van haar betoog, de aandacht van de regering gevraagd voor het binnenland, met name het Boven-Suriname gebied, vanaf het dorp Botopassie, dat niet heeft kunnen genieten van de voetbalwedstrijden van de Wereldkampioenschappen. De lokale bewoners hebben volgens haar, de beelden niet kunnen ontvangen.

Afonsoewa zei dat de regering voor dit jaar SRD 77,5 miljard wenst uit te geven, terwijl de overheid 64,6 miljard aan inkomsten heeft. Dit betekent volgens Afonsoewa, dat er een begrotingstekort bestaat van 12,9 miljard.

Zij verklaarde dat een tekort inhoudt, dat de overheid meer wenst uit te geven dan dat zij binnenkrijgt. Zij zei verder dat het bij deze gebruikelijk is, dat het begrotingste-kort gefinancierd zal worden met een lening. Zij zei dat de overheid dus zal moeten lenen, de belastingdienst moet moderniseren en de schuld beheersbaar houden. “Ik wil aandacht besteden aan twee belangrijke zaken: halen we wel binnen wat ons toekomt en komt het geld dat we uitgeven, ook terecht waar het hoort. We laten inkomsten liggen door slordige inningen en we laten geld weglekken, op plekken waar de controle tekortschiet”, aldus Afonsoewa. Zij maakte kenbaar dat de overheid aan salarissen voor mensen die bij de overheid werken, een totaal bedrag van 18,3 miljard betaalt. Zij zegt dat voor gewone kosten om de overheid draaiende te houden, de overheid 13,8 miljard uitgeeft. Volgens Afonsoewa staan de salarissen, subsidies, dagelijkse kosten en alle schulden op een totaalbedrag van 70 miljard Amerikaanse dollar.

Zij stelde ook dat ambtenaren bij Sociale Zaken geld hebben gestolen en niet zijn opgesloten en voorts vertelde zij, dat zij dat geld niet hebben teruggestort in de staatskas. Afonsoewa haalde aan, dat de minister van Economische Zaken heeft aangegeven dat er aan mentaliteitsverandering nodig is, waar consumenten naar een kassabon moeten vragen, zodat de transactie wordt geregistreerd en dat afdracht controleerbaar wordt. Zij stelde eveneens dat de commissie van financiën heeft gesteld, dat er te weinig personeel aanwezig is voor de belastingdienst om de controle op peil te houden voor de inning van BTW. “Die mensen innen BTW van de burgers, zuurverdiend geld, dan stap je naar de winkel waarbij je iets koopt en BTW in rekening wordt gebracht, zonder dat de BTW door de winkelier aan de overheid wordt afgedragen”, aldus Afonsoewa in DNA.