President Simons en president Lula bespreken bilaterale samenwerking

De Braziliaanse president Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva heeft president Jennifer Simons op donderdag 28 mei welkom geheten op het Palácio do Planalto in Brasília. Het Surinaamse staatshoofd is op de officiële werklocatie van de Braziliaanse president met veel egards ontvangen. Beide staatshoofden gingen vervolgens in conclaaf over onderwerpen de samenwerking tussen de Republiek Suriname en de Federatieve Republiek van Brazilië rakende. President Simons vertoeft voor een officieel bezoek in het zuiderbuurland. Met haar ontmoeting met president Lula da Silva en de daaruit voortvloeiende resultaten, wordt de bilaterale samenwerking tussen de twee landen verder bekrachtigd.

Beide regeringsleiders hebben in de afgelopen maanden aftastende gesprekken gevoerd voor het uitbouwen van het partnerschap. In november 2025 hebben de presidenten in de marge van de Bélem Climate Summit reeds een bilateraal onderhoud gevoerd, waarbij zij de basis legden voor een aantal concrete afspraken en samenwerking op verschillende gebieden. Daaropvolgend hebben de ministers van Buitenlandse Zaken het werk uitgezet om het officieel bezoek van president Simons voor te bereiden en te komen tot concrete afspraken.

President Simons heeft op verschillende momenten laten doorschemeren dat deze samenwerking vooral gericht zal zijn op grensbeveiliging en samenwerking voor het verder ontwikkelen van de economische, agrarische en sociale sector in Suriname. De presidentiële ontmoeting zal dan ook de gelegenheid zijn om de belangrijkste thema’s van de brede bilaterale agenda te herzien. Het gaat onder andere om landbouw, energie, infrastructuur, handel en investeringen, bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit, defensie, openbare veiligheid en sociaal beleid.

Op grond van het voorgaande, maken ook de ministers Melvin Bouva, Raymond Landveld, Diana Pokie, Mike Noersalim en Uraiqit Ramsaran deel uit van de Surinaamse delegatie in Brazilië. Samen met de staats-hoofden zullen zij eveneens regionale en internationale kwesties bespreken, waaronder de activiteiten van de Organisatie van het Amazonesamenwerkingsverdrag (OTCA), de Consensus van Brasília, de CELAC en de OAS, verdere integratie tussen Zuid-Amerika en het Caribisch gebied, evenals de versterking van multilateralisme en de Verenigde Naties.