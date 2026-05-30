Jogi: ‘Bijna half miljoen voor WK-rechten, terwijl begroting nog niet is goedgekeurd’

Mahinder Jogi, VHP-fractielid, heeft gisteren tijdens de behandeling van de ontwerpwet houdende wijziging van de Comptabiliteits-wet 2024 in De Nationale Assemblée (DNA), kritische vragen gesteld aan de regering, over de vermeende betaling voor de uitzendrechten van het WK voetbal.

Volgens Jogi gaan er geruchten dat de regering bijna een half miljoen Amerikaanse dollar zou hebben betaald voor de rechten van het wereldkampioenschap voetbal, dat binnenkort van start gaat. Jogi vroeg de mi-nister van Financiën, volledige openheid van zaken te geven over deze kwestie.

“Er is nog geen begroting behandeld en goedgekeurd, maar we zien dat gelden worden uitgegeven”, aldus Jogi. Hij wilde van de regering weten, wat precies de aanleiding en de reden zijn voor deze uitgave en hoe het bedrag eventueel terugverdiend zal worden.

Daarnaast vroeg Jogi zich af, of er geen particuliere bedrijven geïnteresseerd waren om de uitzendrechten, over te nemen. Volgens hem moet duidelijk worden of bij dergelijke besluiten, daadwerkelijk het belang van het volk centraal staat, of dat er eerder sprake is van keuzes gericht op ‘genot’.

Jogi verwees tijdens zijn betoog ook naar passages uit de regeringsverklaring van de president. Daarbij benadrukte hij dat de regering eerder heeft aangegeven, te streven naar goed bestuur, brede maatschappelijke ondersteuning en naleving van de wet. Hij haalde daarbij de regeringsverklaring aan waarin staat, dat er gewerkt moet worden aan een systeem waarin de wet wordt nageleefd en voor iedereen geldt. Volgens Jogi staat de behandeling van de Comptabiliteitswet juist in het teken van verantwoordingsplicht en transparantie bij de besteding van staatsmiddelen. “Hier is de Comptabiliteitswet onder de hamer. Het gaat om de vraag, in welke mate de regering bereid is, inhoud te geven aan de verantwoordingsplicht voor geld”, aldus Jogi.