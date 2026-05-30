BOG start vaccinatieprogramma dankzij donatie Braziliaanse ambassade

Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) heeft op woensdag 27 mei een donatie van de Braziliaanse ambassadeur, Zijne Excellentie Felipe Costi Santarosa, ontvangen. De donatie werd in ontvangst genomen door infectioloog dr. Steven Vreden en drs. Kartomo Richard, NIP-manager bij het BOG. De schenking omvat:

100.000 doses van het Pneumokokken Geconjugeerd Vaccin (PCV).

1.500 stuks covid-testen.

200 doses Tafluquine, een medicatie voor de behandeling van malaria.

Volgens Richard is deze assistentie door het ministerie van Volksgezondheid doelgericht aangevraagd om de vaccinatieactiviteiten te versterken, een betere reikwijdte te creëren en de gestelde gezondheidsdoelen te behalen.

De ontvangen vaccins zijn opgeslagen bij het BOG. Hierna zal het bureau de vaccinatiecampagne hervatten, die zich specifiek richt op het vaccineren van kinderen jonger dan vijf jaar met het pneumokokkenvaccin. Zorgmedewerkers zijn de afgelopen maanden reeds getraind om deze vaccinaties uit te voeren. Nu de vaccins er zijn, kan de implementatie van het vaccinatieprogramma direct van start gaan.