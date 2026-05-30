GBB zet volgende stap richting rechtszekerheid voor bewoners van Mariënburg

De minister van GBB heeft op vrijdag 16 mei jongstleden, opnieuw een belangrijke stap gezet richting meer zekerheid voor de burgers van plantage Mariënburg, die jarenlang in onzekerheid hebben verkeerd over hun grondzaken. Voor veel bewoners betekent dit niet slechts een administratieve afhandeling, maar een nieuw begin met meer duidelijkheid, stabiliteit en perspectief voor de toekomst. Het laat zien dat langdurige vraagstukken wel degelijk opgelost kunnen worden wanneer er sprake is van inzet, samenwerking en verantwoordelijkheid.

Toch mogen we niet vergeten dat er nog meerdere gebieden zijn waar bewoners dagelijks te maken hebben met vergelijkbare uitdagingen. Wijken zoals Richelieu, Domburg, Hanna’s Lust en diverse andere buurten wachten eveneens op structurele oplossingen voor hun grondproblematiek.

Samenwerking, betrokkenheid en eensgezindheid blijven de sleutel tot vooruitgang. Deze ontwikkeling biedt niet alleen hoop aan één gebied, maar vormt ook een motivatie voor andere gemeenschappen die uitkijken naar duidelijkheid en rechtvaardige oplossingen.

Het ministerie werkt er hard aan om ook de overige burgers zo snel mogelijk te voorzien van hun perceelgrond en de nodige rechtszekerheid.