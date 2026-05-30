Rehabilitatie Johannes Mungrastraat onderdeel veiliger infrastructuur

In de Johannes Mungrastraat worden de komende periode rehabilitatiewerkzaamheden uitgevoerd aan het weggedeelte tussen de Andirastraat en de Tweede Rijweg. Deze aanpak is onderdeel van het streven naar duurzamer en veiliger infrastructuur. Het werk wordt uitgevoerd door Caremco Holding N.V. en vangt aan op donderdag 28 mei 2026 vanaf 19.00 uur ‘s avonds. Het is de bedoeling dat er tot 05.00 uur in de ochtend wordt gewerkt. Het gaat om asfaltrehabilitatie- en wegafwateringwerkzaamheden, die onder auspiciën staan van de Wegenautoriteit en directievoering van N.V. Sintec.

Volgens directeur Ridgeley Kasantirto van de Wegenautoriteit, zijn de werkzaamheden noodzakelijk, omdat delen van het wegdek in slechte staat verkeren en het wegafwateringsysteem niet functioneert. “Deze werkzaamheden zijn bedoeld om een duurzamer en veiligere infrastructuur te hebben”, aldus Kasantirto, tegenover de Communicatie Dienst Suriname (CDS). Hij zegt dat de Johannes Mungrastraat tot de drukste primaire wegen in Paramaribo behoort, en onder het beheer van zijn organisatie valt.

Volgens directeur Kasantirto staat het wegennet in Groot-Paramaribo onder druk vanwege de huidige weersomstandigheden. “Bepaalde wegen zijn hierdoor in slechte staat. En daaraan proberen wij verbetering te brengen”, zegt hij. Na de Johannes Mungrastraat staan de Lalla Rookhweg en Commissaris Weythingweg op het programma. Afhankelijk van het budget, zal ook de Jaggernath Lachmonstraat worden aangepakt. Aan de Johannes Mungrastraat zullen delen van de weg, die beschadigd zijn geraakt door erosie en zware asdruk van onder andere vrachtverkeer, worden geherasfalteerd. Daarnaast zullen afwateringsystemen door de aannemer worden aangepakt.

Zes maanden

Directeur Kasantirto zegt dat de aannemer zes maanden de tijd heeft om dit gedeelte en ook andere delen die in het project staan, af te ronden. Met de droge tijd over ruim twee maanden op komst, is het de verwachting dat er in hoog tempo zal worden gewerkt. Toch zal dit met alle nauwkeuringheid geschieden, om te voorkomen dat er spoedig weer kuilen in het wegdek ontstaan. Waar er verzakkingen zijn, worden er ook correcties aangebracht. Deze werkwijze zal volgens de directeur, verschillen met het bekende lapwerk. “Dus dit zijn duurzame en veilige manieren om te asfalteren”, voegt hij eraan toe.

Vanwege de geplande werkzaamheden, vraagt de Wegenautoriteit begrip en samenwerking vanuit de gemeenschap. “Bij deze werkzaamheden horen ook overlast en ongerief op korte termijn, maar op lange termijn zal de gemeenschap profiteren van een mooie weg”, stelt directeur Kasantirto gerust. Om de verkeersoverlast te verminderen, is besloten om zoveel mogelijk in de avonduren te werken. Volgens Kasantirto zijn er omleidingsroutes uitgestippeld; bestemmingsverkeer zal onder begeleiding mogelijk zijn.