EZOTI-directeur Karishma Mathoera ontheven

ABC Nieuws heeft gemeld, dat minister Andrew Baasaron van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI), de directeur van het directoraat Ondernemerschap, Karishma Mathoera, heeft ontheven. Mathoera werd onder het vorige kabinet aangesteld als directeur Ondernemerschap op het ministerie van Economische Zaken. Zij bekleedde deze functie onder de toenmalige EZ-minister Rishma Kuldipsingh.

Tijdens de overdracht van het ministerie aan Baasaron in juli 2025, trad Mathoera namens de directie nog op als woordvoerder van het ministerie. Daarbij sprak zij onder meer een dankwoord uit aan de vertrekkende minister Kuldipsingh en verwelkomde zij Baasaron als nieuwe bewindsman. De reden voor de ontheffing is vooralsnog niet bekendgemaakt. Ook over een mogelijke opvolger, is nog niets naar buiten gekomen. De beslissing valt op, omdat Baasaron zich sinds zijn aantreden, juist terughoudend heeft opgesteld tegenover het vervangen van functionarissen die hij op het ministerie aantrof. Volgens ABC had de minister ondanks politieke druk, aanvankelijk ervoor gekozen, verder te werken met de bestaande leiding binnen het departement. Mathoera werd de afgelopen periode regelmatig genoemd in officiële communicatie van EZOTI, onder meer bij trainingen voor het ondernemerschap en initiatieven gericht op financiering en innovatie voor ondernemers.