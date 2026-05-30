Transparency International eist harde aanpak zwart geld

Het Verenigd Koninkrijk organiseert in juni, in Londen de Illicit Finance Summit. De bijeenkomst moet landen, financiële centra en internationale organisaties samenbrengen om de aanpak tegen zwart geld te versterken.

Transparency International wijst erop dat de problematiek diep verankerd zit in de mondiale financiële infrastructuur. Gericht onderzoek naar illegale financiële stromen vanuit Afrika laat zien, hoe dit in de praktijk werkt. In maar liefst 33 Afrikaanse landen identificeerde de organisatie 87 niet-financiële professionals die politiek prominente personen, zoals politici, ambtenaren en hun naaste medewerkers, hielpen bij het verbergen, verplaatsen of investeren van vermogen in het buitenland.

De meest gebruikte diensten zijn opvallend alledaags. Het gaat onder meer om het oprichten en beheren van bedrijven en trusts, het verstrekken van adressen, het adviseren over structuren en het faciliteren van vastgoedaankopen. Daarnaast speelt het gebruik van nominee-directeuren of -aandeelhouders een belangrijke rol, vaak om privacy te waarborgen of lokale regelgeving te omzeilen waarbij een lokale bestuurder vereist is, terwijl de feitelijke controle el-ders blijft.

De summit in Londen moet deze structuren en praktijken beter aanpakken. Op de agenda staan onder meer vastgoed, goud en cryptovaluta, sectoren die vaak worden gebruikt om geldstromen te verbergen of te transformeren in tastbare waarde. Vastgoed blijft daarbij een belangrijk middel om illegaal vermogen te verankeren in stabiele activa.

Transparency International pleit voor strengere maatregelen tegen de professionele infrastructuur die deze geldstromen mogelijk maakt. De organisatie wil dat alle hoog-risico beroepsgroepen onder anti-witwasregels vallen, dat toezicht onafhankelijk en effectief wordt georganiseerd en dat sancties tegen facilitators aanzienlijk worden verzwaard. Volgens de organisatie is het niet langer voldoende om alleen de uiteindelijke daders te vervolgen. Ook de schakels die het systeem draaiende houden, moeten worden aangepakt, omdat zwart geld niet kan functioneren zonder mensen die het helpen verplaatsen en verhullen. De top in Londen wordt daarmee niet alleen een diplomatiek overleg, maar ook een test voor de bereidheid van landen om structureel in te grij-pen in een wereldwijd systeem dat corrupt vermogen in stand houdt.

Bron: VES-Inzicht april 2026