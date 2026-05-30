Parmessar: ‘Regering heeft geen wetswijziging Comptabiliteitswet ingediend’

Bij de tweede ronde van de behandeling over de ontwerpwet houdende wijziging van de Comptabiliteitswet 2024 in De Nationale Assemblee (DNA), heeft NDP-fractieleider Rabin Parmessar aangegeven, dat de regering geen wetswijziging heeft ingediend om zo de Comptabiliteitswet inhoudelijk te kunnen veranderen. Volgens Parmessar vraagt de regering echter voor de vele voorbereidingen die nog getroffen moeten worden, om uitstel voor een periode van drie jaren. Parmessar stelt dat de regering nimmer heeft aangegeven, het oneens te zijn met de wet. “Voor mij heeft het weinig zin om uit puur politieke motieven, te discussiëren over wie dit alles heeft laten liggen. We hebben te maken met een feitelijke situatie, namelijk dat we een wet hebben, die nu niet conform de oorspronkelijke opzet uitgevoerd kan worden”, aldus Parmessar.

Hij stelt dat de staatsbegroting over het dienstjaar 2026, spoedig behandeld moet worden. Hij wees erop, dat de continuïteit van het s’landsbestuur te allen tijde gewaarborgd moet blijven. Hij citeerde het advies van de Staatsraad ten aanzien van deze conceptwet, dat stelt, dat de implementatie van de nieuwe Comptabiliteitswet een grote uitdaging vormt en dat drie jaren niet voldoende zijn en dat er zelfs overwogen zou worden de huidige comptabiliteitswet in te trekken. De Staatsraad concludeert dat de Comptabiliteitswet 2024 niet uitvoerbaar is, vanwege de reden waarin de vergelijking tussen de comptabiliteitswet van 2019 en de wet van 2024, wordt gemaakt. Verder stelt de Staatsraad dat een periode van drie jaren, niet voldoende zal zijn, om te werken aan het uitvoeringskader van de comptabiliteitswet van 2024. De fractieleider stelde dat hij eerder heeft aangegeven, dat zijn fractie een inhoudelijke wetswijziging niet voorstaat en bovendien niet wenst om de desbetreffende wet, in te trekken. Volgens Parmessar heeft ook het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorgesteld de toepassing met minimaal twee jaar uit te stellen, nadat de vorige regering onder een onrealistische druk werd gezet om de toepassing van deze wet per 2026 te realiseren. Hij zei dat de achterliggende gedachte is, dat indien deze wet niet vanaf 2028 wordt toegepast, zal de vrees kunnen bestaan dat de olie-inkomsten niet overzichtelijk en transparant beheerd zullen worden. “Wij moeten benadrukken dat de Comptabiliteitswet van 2019 van kracht blijft, totdat de nieuwe wet wordt toegepast”, aldus Parmessar. Volgens hem zal er altijd sprake zijn van verantwoording, want “niemand gaat met een kruiwagen naar de bank om alles te cashen en mee te nemen”. Het assembleelid stelde dat de nieuwe wet echter nieuwe waarborgen inbouwt. Hij vermoedt dat noemenswaardige inkomsten uit de offshore olie en gassector, niet begin 2028 gelden zullen opbrengen, maar eerder tegen het einde van 2028 of zelfs aan het begin van het jaar 2029. Parmessar vroeg in zijn spreekbeurt aan de minister van Financiën duidelijkheid te verschaffen, wanneer de olieinkomsten in de staatskas zullen vloeien.

Volgens Parmessar moet het mogelijk zijn dat DNA nu start met de uitvoering van delen van de wet. Het assembleelid zei dat hij eerder een presentatie van deskundigen van het IMF had bijgewoond over deze materie, waarbij de uitdagingen voor de toepassing van de wet zijn aangegeven en besproken. Bij het team deskundigen van het IMF zouden er twijfels bestaan als alles binnen twee jaren toegepast kan worden. Verder ontstaat er volgens Parmessar een sfeer alsof er pas na introductie van deze wet, het financieel beheer van de staatsmiddelen op de juiste wijze zal plaatsvinden. “Transparant financieel beheer moet er altijd zijn”, aldus Parmessar.