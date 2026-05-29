Interpol: Hoefdraad niet internationaal gesignaleerd

Voormalig minister van Financiën Gillmore Hoefdraad is momenteel geen onderwerp van een Interpol Notice of Diffusion. Dat blijkt uit officiële documenten van het Secretariaat-Generaal van Interpol en de Commissie voor de Controle van Interpol-bestanden (CCF).

In een verklaring van 26 mei 2026 bevestigt Interpol dat Hoefdraad op dat moment niet voorkomt op een Interpol Notice of Diffusion. Een dag later liet de CCF weten dat zij de nodige maatregelen heeft getroffen naar aanleiding van een verzoek betreffende Hoefdraad en dat hij momenteel niet onder een Interpol-signalering valt.

De documenten betekenen niet dat de strafzaken tegen Hoefdraad in Suriname zijn beëindigd, maar bevestigen wel dat er op dit moment geen actieve internationale signalering via Interpol tegen hem van kracht is. Volgens zijn verdediging heeft Interpol eerder ook geweigerd een nieuwe internationale opsporingssignalering uit te vaardigen.