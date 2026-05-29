Suriname en Brazilië willen sterkere economische samenwerking

De presidenten van Suriname en Brazilië hebben tijdens het officiële bezoek van president Jennifer Simons aan Brasília, de hoofdstad van Brazilië, afspraken gemaakt om de samenwerking tussen beide landen aanzienlijk te verdiepen. In een gezamenlijke verklaring benadrukten president Jennifer Simons en de Braziliaanse president Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, dat Suriname en Brazilië hun relatie willen uitbouwen op economisch, politiek, infrastructureel en veiligheidsgebied.

Het staatsbezoek vond plaats op 28 en 29 mei 2026 en viel samen met de viering van vijftig jaar diplomatieke betrekkingen tussen beide landen. Beide leiders spraken hun tevredenheid uit over de huidige samenwerking, maar wezen tegelijkertijd op het grote potentieel voor verdere ontwikkeling.

Een belangrijk onderdeel van de gesprekken was de economische samenwerking. Suriname en Brazilië willen onderhandelingen starten voor een nieuwe en uitgebreidere handelsovereenkomst, die verder gaat dan de bestaande Partial Scope Agreement (PSA-41) en zorgt voor meer handel, investeringen en regionale integratie.

Ook energie kreeg een prominente plaats op de agenda. De presidenten spraken over samenwerking op het gebied van olie en gas, hernieuwbare energie en regionale energieverbindingen. Daarbij werd opnieuw gekeken naar het zogeheten Arco Norte-project, dat de elektriciteitsnetten van Brazilië, Suriname, Guyana en Frans-Guyana met elkaar moet verbinden. Daarnaast willen beide landen de mogelijkheden onderzoeken voor gezamenlijke gasinfrastructuur.

Verder werd het belang benadrukt van betere transportverbindingen in de regio. Suriname en Brazilië ondersteunen projecten die de onderlinge bereikbaarheid moeten verbeteren, waaronder de modernisering van wegen tussen Brazilië, Guyana en Frans-Guyana en de bouw van de brug over de Corantijnrivier tussen Suriname en Guyana. Ook willen beide landen directe maritieme verbindingen opzetten om handel en transport te stimuleren.

Op veiligheidsgebied werden afspraken gemaakt om de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit op te voeren. Daarbij gaat het onder meer om drugshandel, mensenhandel, illegale goudwinning en milieumisdrijven. Er werden meerdere samenwerkingsovereenkomsten ondertekend tussen de Braziliaanse autoriteiten en het Korps Politie Suriname (KPS), onder andere op het gebied van cybersecurity en mensenhandel.

De gezamenlijke verklaring besteedde daarnaast aandacht aan milieubescherming en duurzame ontwikkeling. Beide landen spraken hun zorgen uit over illegale mijnbouw en milieuschade in het Amazonegebied. Ook werd benadrukt dat er meer internationale samenwerking nodig is om milieumisdrijven aan te pakken. In dat kader werd ook gesproken over betere controle op de goudsector en het terugdringen van het gebruik van kwik bij goudwinning.

Op sociaal gebied werd afgesproken om nauwer samen te werken op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, voedselzekerheid en huisvesting. President Lula feliciteerde Suriname met de WHO-certificering als malariavrij land en sprak zijn steun uit voor verdere samenwerking op het gebied van volksgezondheid. Ook werd gesproken over het delen van Braziliaanse ervaringen met woningbouwprojecten, waaronder het programma ‘Minha Casa, Minha Vida’ (Mijn Huis, Mijn Leven).

Ook kwamen klimaatverandering, voedselzekerheid en de positie van de inheemse gemeenschappen, kwamen uitgebreid aan bod. Beide presidenten bevestigden hun steun aan internationale klimaatafspraken en spraken hun bereidheid uit om gezamenlijk op te trekken binnen regionale organi-saties zoals ACTO, CELAC en de OAS.

President Simons bedankte president Lula aan het einde van het bezoek voor de warme ontvangst en sprak haar vertrouwen uit, dat de gemaakte afspraken zullen bijdragen aan een verdere versterking van de relatie tussen beide landen.