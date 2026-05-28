Wateroverlast in Paramaribo, sluizen in noord vanmorgen niet geopend

Vanmorgen hebben meerdere sluizen in Paramaribo-Noord niet gefunctioneerd. De redactie van Dagblad De West ontving meldingen dat de waterregulatie in het gebied ernstig werd gehinderd doordat de sluizen niet tijdig zijn geopend. Volgens bekomen informatie, zou er sprake zijn van onderbezetting bij de verantwoordelijke sluiswachters. In sommige gevallen wordt zelfs gesproken over mogelijke opzet, al is dit niet bevestigd.

De situatie speelt zich af tegen de achtergrond van de aanhoudende wateroverlast waarmee grote delen van het land kampen als gevolg van langdurige en zware regenval. In verschillende districten zijn straten en woongebieden onder water komen te staan. Uit Paramaribo, Para en Commewijne ontving de redactie beelden van ondergelopen straten en erven.

De problemen beperken zich niet tot woongebieden alleen. Volgens meldingen is ook de Johan Adolf Pengel International Airport (Zanderij) getroffen door wateroverlast. Gisteren zou het luchthaventerrein deels onder water hebben gestaan, waardoor passagiers niet of nauwelijks op een normale manier naar de vliegtuigen konden lopen. Dit heeft geleid tot hinder bij de afhandeling van reizigers.