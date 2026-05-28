Toyota RAV4 maakt comeback op Surinaamse markt na vijf jaar stilte

Na bijna vijf jaar afwezigheid op de Surinaamse markt heeft Kersten Motors de officiële introductie van de nieuwe Toyota RAV4 opnieuw kunnen realiseren. Dat bevestigt General Manager Nicole Deira. Volgens Deira was het laatste nieuwe model dat als officiële dealer werd geleverd in 2021. Daarna kreeg de distributie te maken met een zogenoemd ‘radio spectrum issue’, waardoor voertuigen enkel zonder geïntegreerd radiosysteem konden worden aangeboden. “Dat sloot niet aan bij de verwachtingen en wensen van onze klanten. Daarom hebben wij bewust gekozen om te wachten op een oplossing die volledig voldoet aan de standaarden die men van Toyota verwacht”, aldus Deira.

Door de situatie waren klanten in de voorbije jaren genoodzaakt uit te wijken naar alternatieve aanbiedingen op de markt. Kersten Motors noemt dat jammer, maar spreekt tegelijk waardering uit voor het vertrouwen en geduld van Toyota-rijders die het merk bleven ondersteunen.

Met de oplossing van het probleem kan de nieuwe 2026 Toyota RAV4 nu opnieuw officieel in Suriname worden geïntroduceerd. De RAV4 geldt wereldwijd als een van de best verkochte modellen van Toyota en staat bekend om zijn betrouwbaarheid, duurzaamheid, comfort en sterke restwaarde.

De terugkeer van het model via de officiële dealer betekent volgens Kersten Motors ook een hernieuwde garantie op volledige fabrieksondersteuning. Dit omvat onder meer officiële garantie, toegang tot originele onderdelen, factory support en service door gecertificeerde technici.

Deira benadrukt dat de introductie meer inhoudt dan enkel de lancering van een nieuw voertuig. “Het betekent dat wij opnieuw een belangrijk deel van de markt kunnen bedienen, zowel bestaande Toyota-klanten als nieuwe klanten die opnieuw op zoek zijn naar een betrouwbare SUV met officiële dealerondersteuning”, stelt zij.