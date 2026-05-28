Staatsschuld bedraagt 4,8 miljard USD, slechts 2% bestemd voor economische productie

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) maakt zich niet alleen zorgen over de groei van de staatsschuld, maar ook over de wijze waarop geleende middelen worden besteed. Uit cijfers van het Bureau voor de Staatsschuld blijkt dat het grootste deel van de overheidsschuld niet wordt ingezet voor economische productie, maar voor lopende overheidsuitgaven. Volgens de analyse van de VES, werd eind 2025 maar liefst 44 procent van de staatsschuld toegewezen aan begrotingssteun voor reguliere uitgaven. Daarmee wordt volgens de organisatie, vooral consumptie gefinancierd in plaats van duurzame economische ontwikkeling.

Van de overige middelen ging 19 procent naar infrastructuur en 8 procent naar energieprojecten. Onderwijs, gezondheidszorg en drinkwatervoorziening ontvingen elk eveneens 8 procent. Slechts 2 procent werd besteed aan productieve sectoren die inkomsten zouden kunnen genereren om toekomstige schulden terug te betalen. Wanneer ook de recent uitgegeven global bonds, het Value Recovery Instrument en andere schulden worden meegerekend, zou dat aandeel zelfs dalen naar ongeveer 1 procent.

De VES benadrukt dat tegenover elke lening een duidelijke verdiencapaciteit moet staan. Volgens de organisatie hebben opeenvolgende regeringen juist het tegenovergestelde gedaan door schulden aan te gaan ter dekking van consumptieve behoeften, waardoor de financiële problemen structureel zijn verergerd.

Ook de samenstelling van de buitenlandse schuldeisers roept vragen op. De grootste schuldenlast ligt bij commerciële crediteuren, goed voor USD 1,956 miljard.

Daarbinnen is Bank of America met USD 1,84 miljard verreweg de belangrijkste schuldeiser.

Daarnaast heeft Suriname USD 1,589 miljard uitstaan bij multilaterale instellingen, waaronder de Inter-American Development Bank met USD 1,026 miljard en het International Monetary Fund met USD 350 miljoen.

Bij de bilaterale schuldeisers blijft China de grootste partij, met een openstaande schuld van USD 446 miljoen. De VES wijst erop dat de recente schuldherschikking geen traditionele herschikking betreft waarbij een land gunstigere voorwaarden bedingt om betalingsproblemen op te lossen. Volgens de organisatie is juist extra schuld opgebouwd, terwijl slechts een beperkt deel beschikbaar blijft voor daadwerkelijke ontwikkeling.

Met haar waarschuwing roept de VES op tot een fundamenteel andere benadering van schuldbeleid, waarbij nieuwe leningen aantoonbaar bijdragen aan de economische groei en het versterken van de productiecapaciteit van Suriname.

Bron: VES Inzicht, april 2026 / Bureau voor de Staatsschuld