Mennonieten ondanks waarschuwingen, bezig met grootschalige kaalkap

Ondanks eerdere waarschuwingen en ingrijpen van de autoriteiten, zijn de mennonieten opnieuw begonnen met ontbossingsactiviteiten in het binnenland. Dat zegt milieuactivist Erlan Sleur, die zeer recentelijke het Tibiti-gebied bezocht en daar met dronebeelden, nieuwe ontbossingen heeft vastgelegd.

Volgens Sleur gaat het om hetzelfde gebied waar eerder al commotie over ontstond, nadat bekend werd dat grote stukken bos werden gekapt voor landbouwactiviteiten. Hij stelde dat de werkzaamheden, ondanks waarschuwingen van de overheid en eerdere controles door onder andere de politie, het leger en de milieudienst, gewoon doorgaan.

“Ruim anderhalve maand geleden werd er nog opgetreden en de groep gesommeerd, onmiddellijk te stoppen. Maar nu zijn ze gewoon weer bezig”, aldus Sleur.

De milieuactivist zei dat hij samen met anderen, opnieuw in het gebied is geweest en daar waarnam, dat zware machines wederom actief zijn. Volgens hem zijn grote bulldozers ingezet om het bos verder kaal te kappen. “De beelden spreken voor zich. Dit is geen kleinschalige kap met kettingzagen, maar pure ontbossing met zware machi-nes”, aldus Sleur.

Hij schatte dat inmiddels opnieuw 2 tot 3 hectare bos is gekapt. Daarnaast zou er eerder al een brede weg van ongeveer 2 kilometer zijn aangelegd in het gebied.

Hij vertelde dat de mennonieten bij de confrontatie verklaarden, dat zij “nieuwe onderdelen aan het testen” waren, maar volgens Sleur is duidelijk zichtbaar, dat er sprake is van grootschalige ontbossing.

Sleur uitte kritiek op de manier waarop volgens hem, de overheid met de situatie omgaat. Hij zei dat er wel waarschuwingen worden gegeven, maar dat daadwerkelijke maatregelen uitblijven. “Machines worden niet in beslag genomen, niets wordt stilge-legd en uiteindelijk gaan ze gewoon verder”, aldus Sleur.

Volgens de activist spelen er grote belangen achter de schermen, waardoor handhaving uitblijft. Hij verwees daarbij naar grondkwesties, concessies en organisaties die volgens hem grote stukken land hebben verkregen met het doel deze beschikbaar te stellen aan mennonieten.

Hij noemde onder meer het gebied langs de oude Bruynzeelweg nabij Bigi Poika en verwijst naar concessies, die volgens hem via stichtingen en bedrijven zijn uitgegeven.

Sleur wees erop dat president Jennifer Simons eerder publiekelijk heeft aangege-ven, dat grootschalige ontbossing voor landbouw in het binnenland niet zal worden toe-gestaan. “De president heeft duidelijk ge-zegd dat er voldoende landbouwgrond langs de kust beschikbaar zijn en dat de bossen in het binnenland beschermd moeten blijven”, aldus Sleur.

Volgens hem is het daarom onbegrijpelijk dat er nog gesproken wordt over milieueffectrapportages (MER’s), terwijl het standpunt van de regering volgens hem, al dui-delijk zou moeten zijn.

Tijdens zijn toelichting uitte Sleur ook kritiek op verschillende instanties die volgens hem onvoldoende optreden tegen milieudelicten en illegale activiteiten in het binnenland.

Hij stelde dat er binnen verschillende overheidsdiensten sprake zou zijn van corruptie, en dat dossiers over ontbossing, vervuiling en grondkwesties onvoldoende worden aangepakt. “Als niemand optreedt, blijven deze mensen gewoon doorgaan. Uitein-delijk raken we onze bossen kwijt”, aldus Sleur.

Daarnaast waarschuwde de activist voor de gevolgen van klimaatverandering en bos-vernietiging. Volgens hem kunnen groot-schalige ontbossingen leiden tot meer droogte, bosbranden en ernstige milieu-schade in het binnenland.

Sleur roept de overheid op daadkrachtiger op te treden en de bescherming van Suri-names bossen, serieus te nemen. “Suri-name staat internationaal bekend als een van de meest beboste landen ter wereld. We moeten die bossen beschermen, niet weggeven”, aldus Sleur.

Ook deed hij een oproep aan de samenle-ving en de media om aandacht te blijven vragen voor de situatie. “Dit is geen ver-van-ons-bedshow. Wat daar gebeurt, raakt uiteindelijk heel Suriname”, aldus Sleur.